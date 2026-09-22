Мухи, мишки и хора: учените откриха общия механизъм зад движението

Мухи, мишки и хора имат повече общо в начина си на движение, отколкото може да се предположи, въпреки огромните разлики в устройството на телата им. До този извод са стигнали учени от Германия, съобщава Phys.org, позовавайки се на ново изследване.

Изследователи от Университета в Кьолн и Изследователския център „Юлих“ са проследили движенията на плодови мушици, мишки и хора, за да установят кои характеристики на придвижването са общи за различните видове.

Екипът е открил сходен модел в движението на крайниците. Ставите, които се намират по-далеч от центъра на тялото, се движат с по-висока скорост от тези, разположени по-близо до него. Тенденцията се наблюдава и при трите вида, независимо от различията в размерите, анатомията и начина на ходене.

За целите на изследването учените са разработили софтуер с отворен код, наречен AutoGaitA. Той позволява движенията на различни животни и хора да бъдат проследявани и анализирани по един и същ начин. Така изследователите могат по-лесно да разграничат общите механизми на движение от особеностите, свързани с анатомията на конкретния вид.

Проучването показва и как стареенето влияе върху начина на придвижване. И при мухите, и при мишките, и при хората се наблюдава намаляване на силата, с която организмът се оттласква при ходене. Самите промени обаче се различават при отделните видове.

При възрастните хора например се отчита по-малък принос на глезена при ходене, докато при мишките промените са по-силно изразени в коленете и глезените.

Според учените разработеният подход може да помогне за по-доброто разбиране на механизмите, чрез които различните организми контролират движенията си. Методът би могъл да се използва и при изследването на други ритмични движения като плуване, летене и скачане.

Сравняването на различни видове може да има приложение и в медицинските изследвания, включително при изучаването на заболявания, засягащи движението и нервната система. Учените виждат потенциал и за разработването на нови подходи за диагностика и рехабилитация.