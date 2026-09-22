Вучич за предстоящите избори: Ще се борим до последния момент

Президентът на Сърбия и водач на листата „Единна Сърбия“ Александър Вучич отказа да даде оценка на последното проучване на общественото мнение на агенция „Фактор Плюс“.

Според публикуваните данни „Единна Сърбия“ получава 48,6% подкрепа, докато Студентската листа е с 37,1%. Вучич обаче заяви, че предстоящата политическа надпревара остава несигурна.

„Списъкът за блокиране е списък „против“, те нямат политика. Този списък също има предимство и ще бъде трудно да го наваксаме. Ще направим всичко възможно и ще се опитаме да се борим до последния момент“, каза Вучич пред журналисти в Ню Йорк, където участва в Общото събрание на ООН.

Сръбският президент коментира и видеозапис, свързан със студенти, блокиращи Факултета по драматични изкуства в Белград. По думите му съдържанието на видеото е преминало граници.

Вучич заяви, че в записа е бил обект на заплахи, включително със сексуално насилие, но подчерта, че според него по-сериозен въпрос е отношението към жените в Сърбия.

„За мен много по-важно от това видео, в което ме предричаха и ме заплашваха с изнасилване в затворите или не знам къде, е какво правят с жените в Сърбия“, каза той.

Президентът допълни, че според него кампанията срещу жените в страната е сериозен проблем.