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С тържества в цялата страна бе отбелязана 118-тата годишнина от обявяването на Независимостта на България

С тържества в цялата страна бе отбелязана 118-тата годишнина от обявяването на Независимостта на България
БТА

Велико Търново бе центърът на националните чествания

С тържествени церемонии, военни ритуали, поднасяне на венци и цветя, исторически възстановки и културни прояви в страната беше отбелязана 118-тата годишнина от обявяването на Независимостта на България. 

Велико Търново бе центърът на националните чествания за Деня на независимостта, като отбелязването там завърши със заря-проверка и празнични илюминации. На площада пред крепостта „Царевец“ курсанти от Националния военен университет „Васил Левски“ изпълниха строеви хватки, а представителните роти бяха поздравени от председателя на Народното събрание Михаела Доцова, предава БТА.

Тя определи обявяването на независимостта като държавническо действие на смелост, подредени решения и дипломатически усилия. Празничният ден приключи със спектакъла „Царевград Търнов – Звук и светлина“. 

В Благоевград празникът беше отбелязан с полагане на венци и цветя пред паметната плоча на загиналите във войните за обединението и независимостта на България, с участието на почетен караул от Трето бригадно командване.

В Бургас 118-тата годишнина беше отбелязана с тържествен ритуал на площад „Атанас Сиреков“, издигане на националния флаг и възпоменателна церемония пред паметника на 24-ти Черноморски пехотен полк.

С военен ритуал, молебен и общоградско хоро беше почетен Денят на Независимостта във Варна.

Видин отбеляза годишнината с тържествена церемония на площад „Бдинци“, започнала с издигане на националния флаг под звуците на химна.

Във Враца празникът започна с издигане на националния трибагреник и молебен за здраве, мир и благоденствие. „Независимостта живее в човека, който не се отказва“, каза областният управител Росен Михайлов.

В Кюстендил Денят на Независимостта беше отбелязан с издигане на националния трикольор и поднасяне на венци и цветя пред паметника „Булаир“.

Перник отбеляза празника с възпоменателна церемония пред паметника на Кракра Пернишки и ритуал по издигане на националното знаме.

Тържествени церемонии бяха организирани още в редица градове в страната, сред които Пловдив, Плевен Разград, Русе, Силистра, Сливен, Русе, Стара Загора, Шумен, Ямбол.

 

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