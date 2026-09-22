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Най-важното от света на 22.09.2026-та г.

Най-важното от света на 22.09.2026-та г.
АР/БТА

ТАРАЛЕЖ обобщава най-интересното от международните отношения, което се е случило днес

Гутериш: Светът е изправен пред задълбочаващи се конфликти и разделения

„Пукнатините се превърнаха в каньони“ – с тези думи генералният секретар на ООН Антонио Гутериш описа състоянието на света в последното си обръщение към Общото събрание на организацията в рамките на годишните политически дебати.

Мандатът на Гутериш приключва в края на годината. В речта си той предупреди, че реално прекратяване на огъня не се очертава в нито един от основните конфликти – от Украйна и Близкия изток до Судан и Мианма.

Според генералния секретар светът е изправен пред четири ключови изпитания – войната и мирът, неравенството, климатичните промени и развитието на изкуствения интелект. От начина, по който международната общност ще отговори на тях, ще зависи дали ще последва период на по-тясно сътрудничество или задълбочаване на разделенията.

САЩ, Дания и Гренландия подписаха споразумение за сигурността на острова

САЩ, Дания и Гренландия подписаха споразумение за сигурността на полуавтономната датска територия в Арктика.

Документът беше подписан в Ню Йорк в кулоарите на сесията на Общото събрание на ООН, предаде ДПА.

Американският президент Доналд Тръмп заяви, че в рамките на споразумението САЩ ще започнат изграждането на две големи военни бази на острова.

Франция укрепва въздушната защита на Украйна с нови радари и ракети

Франция ще засили противовъздушната отбрана на Украйна с радари и ракети прехващачи, обяви френският президент Еманюел Макрон след срещата си с украинския държавен глава Володимир Зеленски в Ню Йорк. За това предаде Укринформ, позовавайки се на публикация на Макрон в X.

„Укрепваме противовъздушната отбрана на Украйна, като подписваме договор за доставка на радари, както и за предоставяне на ракети прехващачи“, написа френският президент.

Макрон не даде подробности за броя и видовете системи и ракети, които ще бъдат доставени, нито посочи конкретни срокове.

Великобритания ще оказва военна подкрепа на Саудитска Арабия срещу атаките на хутите

Британският премиер Анди Бърнам е одобрил искането на Саудитска Арабия за военна подкрепа в борбата срещу хутите в Йемен, съобщиха световните агенции.

Британски самолети ще извършват „отбранително“ зареждане във въздуха на саудитски изтребители, посочват Пи Ей Мидия и ДПА.

По думите на Бърнам решението е взето след разговори с министъра на отбраната Уес Стрийтинг и външния министър Ед Милбанд. То идва на фона на опасенията, че задълбочаващата се криза в Близкия изток може да увеличи финансовия натиск върху британските домакинства.

Стрелбата в Турция: Заподозреният е задържан

Най-малко осем души са ранени при стрелба пред професионална гимназия в Западна Турция тази сутрин. Заподозреният за нападението е задържан, съобщава Асошиейтед прес, позовавайки се на местните власти. По информация на Ройтерс стрелецът е ученик.

Нападението е извършено около 8:00 ч. местно време пред професионална гимназия в окръг Тургутлу, провинция Маниса. Веднага след сигнала на място са изпратени полицейски и медицински екипи.

Ранените са откарани в болници. Местните власти не съобщават подробности за състоянието им, но според информация на Ройтерс двама от пострадалите са в критично състояние.

 

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