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Гутериш: Светът е изправен пред задълбочаващи се конфликти и разделения

Гутериш: Светът е изправен пред задълбочаващи се конфликти и разделения
АР/БТА

„Пукнатините се превърнаха в каньони“ – с тези думи генералният секретар на ООН описа състоянието на света в последното си обръщение към Общото събрание на организацията

„Пукнатините се превърнаха в каньони“ – с тези думи генералният секретар на ООН Антонио Гутериш описа състоянието на света в последното си обръщение към Общото събрание на организацията в рамките на годишните политически дебати.

Мандатът на Гутериш приключва в края на годината. В речта си той предупреди, че реално прекратяване на огъня не се очертава в нито един от основните конфликти – от Украйна и Близкия изток до Судан и Мианма.

Според генералния секретар светът е изправен пред четири ключови изпитания – войната и мирът, неравенството, климатичните промени и развитието на изкуствения интелект. От начина, по който международната общност ще отговори на тях, ще зависи дали ще последва период на по-тясно сътрудничество или задълбочаване на разделенията.

Гутериш представи тези предизвикателства като взаимно свързани проявления на по-голям въпрос – как се разпределя и упражнява властта в съвременния свят.

„Най-голямата сила не е силата да доминираш. Това е силата да изградиш бъдеще, което работи за всички“, заяви той.

Генералният секретар обърна внимание и на отслабването на международните норми през последното десетилетие. Като примери посочи нападенията срещу цивилни и хуманитарни работници, неспазването на международното право и намаляващото доверие между държавите.

По думите му структурата на глобалната власт също се променя. Сред факторите за това той посочи появата на нови държавни сили, прехвърлянето на влияние от правителствата към частни компании и отделни личности, както и нарастващата роля на изкуствения интелект и автономните оръжия.

„Разломните линии в нашия свят се разширяват. Пукнатините се превърнаха в каньони“, каза Гутериш.

Той призова държавите да не приемат задълбочаващото се разделение като неизбежно и настоя за по-силно международно сътрудничество и общи правила. Гутериш предупреди и за риска светът да бъде разделен на съперничещи си блокове с отделни икономически и системи за сигурност – сценарий, който той определя като „Големия разлом“.

По отношение на конфликтите в Близкия изток, Украйна, Судан и Мианма Гутериш отбеляза, че обявяваните прекратявания на огъня често не водят до трайно спиране на бойните действия, а само до временно намаляване на интензивността им. По думите му цивилното население продължава да понася основната тежест.

Той отново призова за изпълнение на решенията на Международния съд относно ивицата Газа и предупреди, че разширяването на израелските селища на Западния бряг поставя под заплаха перспективата за решение с две държави.

Генералният секретар осъди пълномащабното руско нахлуване в Украйна, определяйки го като явно нарушение на Устава на ООН.

Гутериш отново настоя и за реформа на Съвета за сигурност на ООН. Той определи липсата на постоянно представителство на Африка като „несправедлива и неоправдана“, като отбеляза, че съставът на 15-членния орган е определен в значително различна геополитическа обстановка.

По темата за неравенството Гутериш подчерта разминаването между рекордното световно богатство и милиардите хора, които все още нямат достатъчен достъп до храна, чиста вода, образование и здравеопазване.

Според него неравенството не е единствено икономически проблем, а засяга и достъпа до възможности, ресурси и правото на самоопределение.

Гутериш повтори и критиките си към международната финансова система, която според него поставя развиващите се държави под тежко дългово бреме, докато те едновременно са сред най-засегнатите от климатичните бедствия.

„Равенството не е мечта; то е решение“, заяви в заключение генералният секретар на ООН.

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