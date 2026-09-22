Илияна Йотова се срещна със словашкия си колега в Ню Йорк

Президентът Илияна Йотова се срещна днес със словашкия си колега Петер Пелегрини в кулоарите на общите политически дебати в рамките на 81-вата сесия на Общото събрание на ООН, съобщиха от прессекретариата на държавния глава.

Двамата обсъдиха многогодишната финансова рамка на Европейския съюз (ЕС) за периода 2028-2034 г., като подчертаха необходимостта от запазване на кохезионната политика и на Общата селскостопанска политика, които подкрепят по-слабо развитите държави от ЕС.

България и Словакия са част от групата в ЕС "Приятели на кохезията".

Необходимостта от изграждане на свързаност в Югоизточна Европа - транспортна и енергийна, също бе изтъкната като приоритет от президентите на двете страни.

Илияна Йотова и Петер Пелегрини подчертаха, че е недопустимо развитието на Европейския съюз на няколко скорости с превес на по-големите държави, посочиха от прессекретариата на президента.

Двамата отбелязаха, че на общоевропейско равнище липсва адекватна реакция на покачващите се цени на горивата, като всяка страна реагира самостоятелно.

Във фокуса на разговорите бе отсъстващата роля на Европа в преговорите за слагане на край на войната в Украйна, отбелязаха от прессекретариата на президента.

Илияна Йотова за пореден път изтъкна, че ЕС, който е засегнат пряко от конфликта, трябва да има активна позиция и да инициира разговори за мир.