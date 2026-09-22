Стреляха по офиса на ВМРО в Русе с въздушно оръжие

Новият клуб на ВМРО в Русе е станал обект на вандалска проява. Витринното стъкло на помещението на улица „Олимпи Панов“ №7 е било счупено, съобщиха от областната структура на партията.

За случая незабавно е подаден сигнал в полицията. На място е пристигнал екип на МВР – Русе, който е извършил оглед. По първоначални данни на разследващите щетите по стъклото вероятно са причинени от изстрел с въздушно оръжие.

От ВМРО призовават хората, които разполагат с информация за случилото се или с видеозаписи от охранителни камери в района, да ги предоставят на полицията.

От партията обръщат внимание, че инцидентът е станал в навечерието на Деня на независимостта и допускат възможността да става дума за политически мотивирано посегателство.

„Ако целта е да бъдат сплашени нашите членове и симпатизанти или да бъде възпрепятствана дейността ни, заявяваме ясно: подобни действия няма да ни откажат“, посочват от местната структура.

От ВМРО заявяват, че ще продължат обществената си дейност и очакват компетентните органи да установят извършителя и мотивите за нападението.