Тръмп и Зеленски обсъдиха решение за войната в Украйна

Американският президент Доналд Тръмп се срещна с украинския си колега Володимир Зеленски в Ню Йорк в кулоарите на 81-вата сесия на Общото събрание на ООН, предаде Ройтерс.

Основна тема на разговора между двамата държавни глави е била войната в Украйна и възможностите за намиране на решение на конфликта. Срещата се проведе на фона на продължаващите международни усилия за прекратяване на бойните действия и постигане на трайно споразумение.

След двустранната среща Тръмп заяви пред журналисти, че с украинския президент са обсъдили възможностите за намиране на изход от войната, започната от Русия срещу Украйна.

Припомняме, че разговорът между Тръмп и Зеленски се състоя в момент, когато Ню Йорк е домакин на множество срещи между световни лидери в рамките на Общото събрание на ООН. Войната в Украйна остава сред основните теми в дневния ред на международната дипломация.

След срещата не бяха съобщени подробности за конкретни договорености между двамата президенти или за евентуални следващи стъпки в преговорния процес.