Най-важното от спорта на 22.09.2026 година

Обявиха програмата за първите четвъртфинали в Купата на елита

Българският футболен съюз, Българската професионална футболна лига и „Нова Броудкастинг Груп“ утвърдиха програмата за първите два четвъртфинални двубоя от новосъздадения турнир Купа на елита.

Ботев Пловдив ще приеме Ботев Враца на 14 октомври от 19:00 часа.

Вторият потвърден четвъртфинал ще се проведе на 21 октомври. Черно море ще бъде домакин на Локомотив Пловдив, а началният час на срещата е 18:30.

Според предварителната програма шампионът Левски трябва да приеме Арда в София на 6 февруари. Ден по-късно предстои столичното дерби между ЦСКА и ЦСКА 1948.

Крушарски се оттегля от Локомотив Пловдив

Собственикът на Локомотив Пловдив Христо Крушарски обяви, че се оттегля напълно от клуба и е готов да предостави безвъзмездно мажоритарния пакет акции.

Решението му идва след поредица от протести на част от привържениците, които настояват той да напусне управлението. Крушарски постави условие бъдещият собственик да внесе 3 милиона евро в касата на клуба.

По думите му сумата няма да бъде предназначена за него, а ще послужи като гаранция, че Локомотив ще завърши сезона в Първа лига и детско-юношеската школа ще продължи да функционира нормално.

„Подчертавам, че не искам тези пари за себе си. Това е гаранция, че няма да затрият отбора и че той ще може да играе в Първа лига“, заяви Крушарски.

София ще подкрепи Никола Цолов с публично гледане на стартовете в Баку

Привържениците на моторните спортове ще могат да подкрепят заедно Никола Цолов по време на предстоящите му стартове във Формула 2 в Баку.

Столичната община организира публично излъчване на двете състезания на голям екран. Той ще бъде разположен на улица „Московска“, до паметника на Васил Левски.

Българският пилот продължава битката за титлата във Формула 2 с два старта в Азербайджан.

Иван Иванов отстрани поставен и продължава напред в Пловдив

Националът на България за Купа „Дейвис“ Иван Иванов се класира за втория кръг на международния турнир на клей от сериите „Чалънджър 75“ в Пловдив.

17-годишният българин победи поставения под номер 7 Филип Кристиан Жиану от Румъния със 7:6(5), 6:3. Двубоят на кортовете на ТК „Локомотив“ продължи 1 час и 43 минути.

Във втория кръг Иванов ще играе срещу победителя от двубоя между българина Адриан Андреев и Олег Приходко от Република Северна Македония.

Формула 1 съкращава състезанията от 2027 година

Комисията по Формула 1 към Международната автомобилна федерация одобри намаляване на стандартната състезателна дистанция от сезон 2027, съобщава Ройтерс.

Всяко Гран при ще бъде съкратено от 305 на 290 километра. В зависимост от дължината на пистата това означава, че състезанията ще имат с две или три обиколки по-малко.

Решението е взето на среща в офисите на ФИА в Лондон. Промяната е свързана с планираните корекции в техническия регламент за силовите агрегати и ограниченията за разхода на гориво през 2027 година.

Комисията се е съгласила да премахне и действащия максимален лимит от три часа между старта и финала на дадено състезание. В него досега се включваха и евентуалните прекъсвания заради дъжд, инциденти или други фактори.