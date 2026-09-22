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Михаела Доцова: Обявяването на независимостта е държавническо действие на смелост

Михаела Доцова: Обявяването на независимостта е държавническо действие на смелост
БТА

Тя определи събитията около обявяването на независимостта като пример за единение

Обявяването на независимостта е държавническо действие на смелост, подредени решения и дипломатически усилия. Това каза председателят на Народното събрание Михаела Доцова в словото си по повод 118-ата годишнина от обявяването на независимостта на България във Велико Търново.

Градът е център на националните чествания за Деня на независимостта.

По думите на Доцова обявяването на независимостта през 1908 г. променя съдбините на целия български народ. Тя подчерта, че начинът, по който е постигната, показва, че войните не са единственият изход от кризисни ситуации и че в тежки моменти може да се търси мирен подход за намиране на решения, предава БТА.

Михаела Доцова припомни, че именно във Велико Търново през 1908 г. председателят на Народното събрание Христо Славейков отправя молба към княз Фердинанд от името на Народното представителство да приеме титлата цар. Тук е прочетен Манифестът за обявяване на независимостта, чийто автор е министър-председателят Александър Малинов.

Тя определи събитията около обявяването на независимостта като пример за единение. По думите ѝ и тогавашните политици са имали разделения, но са били единни в убеждението си за бъдещето на родината и България.

И това е заветът, който трябва сега да предадем на следващите поколения. Да не си мислим, че сега е по-трудно, отколкото е било отпреди. Да не поставяме разделителни линии, защото лесно се делят хората. Трудно се гради“, каза Доцова.

Тя призова за поколенията след нас да бъдат съхранени добротата, отдадеността и честността на българския народ, както и каузата за единство. 

Честит празник на българската независимост! Да живее България!“, завърши Михаела Доцова.

"Независимостта е отговорност да отстояваш избора за равноправие, избор за достойнство, избор за смелост. Да взимаш решения и най-вече да носиш отговорност. Това е урокът от миналото. Това е заветът на нашите предци", каза кметът на Велико Търново Даниел Панов.

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