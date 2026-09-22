Гърция разби схема за над 11 млн. евро с нелегален внос на стоки от България

Гръцката полиция е задържала петима души, заподозрени за участие в престъпна организация, действала в Северна Гърция, съобщи ЕРТ.

Според разследването групата е нанесла щети на гръцката държава за над 11 млн. евро под формата на неплатени данъци.

Организацията е внасяла стоки от България без необходимата документация, след което ги е продавала на гръцкия пазар на значително по-ниски цени. За прикриване на дейността са били създадени множество фиктивни компании, чрез които стоките са достигали до търговската мрежа, без да бъдат плащани ДДС и данък върху доходите.

Според властите двама от задържаните са били основните организатори на схемата. Те използвали подставени лица като официални представители на компаниите. След натрупването на данъчни задължения и закриването на дадено дружество била създавана нова фирма, регистрирана на името на друго лице.

Случаят е разкрит от Поддирекцията за борба с организираната престъпност в Северна Гърция. В рамките на разследването са установени най-малко още 20 души, за които се проверява евентуална връзка със схемата.

Разследването продължава, като гръцките власти не изключват да бъдат извършени и нови арести.