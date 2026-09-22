Новини
Търси
Подкаст
Балкани

С опасност за живота са трима от ранените ученици при стрелбата край турско училище

С опасност за живота са трима от ранените ученици при стрелбата край турско училище
БТА

Нападението бе извършено от 15-годишен ученик

Турският министър на вътрешните работи Мустафа Чифтчи съобщи, че трима от 11-те ранени ученици при стрелба край турско училище са в критично състояние, с опасност за живота, предават турските медии.

Нападението днес бе извършено от 15-годишен ученик в град Тургутлу, окръг Маниса (Западна Турция).  

Децата, които са в критично състояние, са били оперирани и са в реанимация.

Вътрешният министър Чифтчи и министърът на образованието Юсуф Текин пристигнаха в Тургутлу.

Стрелбата стана тази сутрин в 8 часа пред професионално-техническата гимназия "Инджи Юзмез" в Тургутлу.

Нападателят (Х.О.) е 15-годишен ученик в девети клас от същото училище. Той бе задържан, а междувременно бяха арестувани родителите и дядо му.

"Нападателят е извършил нападението, като е стрелял с пневматична пушка, регистрирана на името на баба му, от разстояние 87 метра, по децата, отиващи в този момент към училището", каза Чифтчи.

Инцидентът стана ден, след като бе подписан протокол между министерствата на вътрешните работи и на образованието, включващ мерки за опазването на сигурността на училищата в Турция.

"Екип от 25 психолози са изпратени в Маниса за социална подкрепа на учениците и учителите от училището", каза министърът по въпросите на семейството и социалната политика Махинур Йоздемир Гьокташ.

Още по темата

Стрелбата в Турция: Заподозреният е задържан

Стрелбата в Турция: Заподозреният е задържан

Стрелба пред гимназия в Турция, най-малко четирима са ранени

Стрелба пред гимназия в Турция, най-малко четирима са ранени

В Полша задържаха 17-годишен за планирано нападение срещу училище

В Полша задържаха 17-годишен за планирано нападение срещу училище

Добави Таралеж в предпочитани източници в Google

Още от Балкани

Гърция разби схема за над 11 млн. евро с нелегален внос на стоки от България

Гърция разби схема за над 11 млн. евро с нелегален внос на стоки от България

Вучич: Сърбия ще ускори пътя си към членство в ЕС

Вучич: Сърбия ще ускори пътя си към членство в ЕС

Додик отново с призив за отделяне на Република Сръбска от Босна и Херцеговина

Додик отново с призив за отделяне на Република Сръбска от Босна и Херцеговина

Християн Мицкоски: Северна Македония направи много отстъпки по пътя към ЕС

Християн Мицкоски: Северна Македония направи много отстъпки по пътя към ЕС

Филипче към Мицкоски: Изолацията застрашава идентичността и бъдещето на РСМ

Филипче към Мицкоски: Изолацията застрашава идентичността и бъдещето на РСМ

Водещи

Гърция разби схема за над 11 млн. евро с нелегален внос на стоки от България

Гърция разби схема за над 11 млн. евро с нелегален внос на стоки от България

  • Току-що
Гутериш: Светът е изправен пред задълбочаващи се конфликти и разделения

Гутериш: Светът е изправен пред задълбочаващи се конфликти и разделения

  • Преди 9 минути
Владо Рупов пред "Спортен Таралеж": Левски е фаворит за шампионската титла

Владо Рупов пред "Спортен Таралеж": Левски е фаворит за шампионската титла

  • Преди 21 минути
Вучич: Сърбия ще ускори пътя си към членство в ЕС

Вучич: Сърбия ще ускори пътя си към членство в ЕС

  • Преди 21 минути
Мбапе: Бях много близо до трансфер в Ливърпул

Мбапе: Бях много близо до трансфер в Ливърпул

  • Преди 25 минути
Илияна Йотова изрази съболезнования по повод кончината на посланика на Португалия

Илияна Йотова изрази съболезнования по повод кончината на посланика на Португалия

  • Преди 26 минути
ЕС удължава санкциите за нарушаване на териториалната цялост на Украйна до 2029 г.

ЕС удължава санкциите за нарушаване на териториалната цялост на Украйна до 2029 г.

  • Преди 30 минути
САЩ, Дания и Гренландия подписаха споразумение за сигурността на острова

САЩ, Дания и Гренландия подписаха споразумение за сигурността на острова

  • Преди 43 минути
С опасност за живота са трима от ранените ученици при стрелбата край турско училище

С опасност за живота са трима от ранените ученици при стрелбата край турско училище

  • Преди 50 минути
Тръмп към журналистка на CNN: Нямате място тук

Тръмп към журналистка на CNN: Нямате място тук

  • Преди 54 минути
В Полша задържаха 17-годишен за планирано нападение срещу училище

В Полша задържаха 17-годишен за планирано нападение срещу училище

  • Преди 1 час
Глобиха Ювентус заради неуважението на фенове към Сандро Мацола

Глобиха Ювентус заради неуважението на фенове към Сандро Мацола

  • Преди 1 час
Американски изтребител F-16 се разби край военна база в Германия

Американски изтребител F-16 се разби край военна база в Германия

  • Преди 2 часа
Додик отново с призив за отделяне на Република Сръбска от Босна и Херцеговина

Додик отново с призив за отделяне на Република Сръбска от Босна и Херцеговина

  • Преди 2 часа
Изтече крайният срок за регистрация на кандидати за президент и вицепрезидент

Изтече крайният срок за регистрация на кандидати за президент и вицепрезидент