С опасност за живота са трима от ранените ученици при стрелбата край турско училище

Турският министър на вътрешните работи Мустафа Чифтчи съобщи, че трима от 11-те ранени ученици при стрелба край турско училище са в критично състояние, с опасност за живота, предават турските медии.

Нападението днес бе извършено от 15-годишен ученик в град Тургутлу, окръг Маниса (Западна Турция).

Децата, които са в критично състояние, са били оперирани и са в реанимация.

Вътрешният министър Чифтчи и министърът на образованието Юсуф Текин пристигнаха в Тургутлу.

Стрелбата стана тази сутрин в 8 часа пред професионално-техническата гимназия "Инджи Юзмез" в Тургутлу.

Нападателят (Х.О.) е 15-годишен ученик в девети клас от същото училище. Той бе задържан, а междувременно бяха арестувани родителите и дядо му.

"Нападателят е извършил нападението, като е стрелял с пневматична пушка, регистрирана на името на баба му, от разстояние 87 метра, по децата, отиващи в този момент към училището", каза Чифтчи.

Инцидентът стана ден, след като бе подписан протокол между министерствата на вътрешните работи и на образованието, включващ мерки за опазването на сигурността на училищата в Турция.

"Екип от 25 психолози са изпратени в Маниса за социална подкрепа на учениците и учителите от училището", каза министърът по въпросите на семейството и социалната политика Махинур Йоздемир Гьокташ.