Новини
Търси
Подкаст
Политика

Изтече крайният срок за регистрация на кандидати за президент и вицепрезидент

Изтече крайният срок за регистрация на кандидати за президент и вицепрезидент
БТА

28 кандидатпрезидентски двойки подадоха документи в ЦИК

Срокът за подаване на документи за регистрация на кандидати за президент и вицепрезидент изтече в 17:00 ч. днес.

Според наличната информация за участие във вота на 25 октомври са заявени 28 кандидатпрезидентски двойки, съобщиха от ЦИК.

Документи за участие в изборите са подали двойките: Лъчезар Аврамов и Ивайло Атанасов, Венцислав Ангелов и Атанас Стефанов, Нако Стефанов и Нина Ламбова, Камен Тасков и Галя Иванова, Борис Анзов и Бранимир Мичев, Радостин Василев и Красимир Манов, Методи Бъчваров и Ленин Станоев, Александър Томов и Сергей Инджов, Волен Сидеров и Славчо Велков, Ивелин Михайлов и Юлиана Матеева, Мария Колева и Валери Велковски, Боян Расате и Йордан Манасиев, Величка Георгиева и Росен Иванов, Искра Недева и Стоян Георгиев, Иванка Цветанова-Петкова и Панайот Кючуков, Николай Ненчев и Цвета Кирилова, Иво Лулчев и Стефан Попов, Пламен Пасков и Светозар Съев, Йордан Малджански и Валентин Христов, Илияна Йотова и Кирил Вълчев, Андрей Гюров и Георги Кандев, Ивайло Симеонов и Косьо Стойчев, Явор Генов и Максим Велков, Георги Димов и Димитър Шивиков, Иван Христанов и Стоянка Черкезова, Костадин Костадинов и Петър Волгин. 

В последния ден документи за регистрация внесе инициативният комитет, издигнал Иван Христанов и доц. д-р Стоянка Черкезова. „Възраждане“ регистрира кандидатурите на лидера си Костадин Костадинов за президент и на евродепутата Петър Волгин за вицепрезидент.

Вчера документи за регистрация в ЦИК подадоха инициативните комитети на кандидат-президентските двойки Йотова-Вълчев и Гюров-Кандев.

Утре - 23 септември, в ЦИК ще станат ясни номерата на бюлетините. Два дни по-късно, на 25-ти септември официално започва предизборната кампания, която ще продължи до 23-ти октомври. Ден по-късно е денят за размисъл.

Първият тур на президентските избори ще е на 25 октомври, а ако има балотаж, той ще е седмица по-късно - на 1 ноември.

За изборите ще бъдат разкрити секции в 55 държави, а заявления за гласуване в чужбина могат да се подават до 29 септември. 

Още по темата

ЦИК обяви кога ще тегли жребия за номерата на бюлетините за президентския вот

ЦИК обяви кога ще тегли жребия за номерата на бюлетините за президентския вот

Инициативният комитет на Илияна Йотова подаде документи в ЦИК

Инициативният комитет на Илияна Йотова подаде документи в ЦИК

Андрей Гюров: Влизаме в кампанията с цел победа

Андрей Гюров: Влизаме в кампанията с цел победа

Инициативният комитет на Иван Христанов внесе документи за регистрация в ЦИК

Инициативният комитет на Иван Христанов внесе документи за регистрация в ЦИК

Добави Таралеж в предпочитани източници в Google

Още от Политика

Посланикът ни в ОАЕ Иван Йорданов вече е в България

Посланикът ни в ОАЕ Иван Йорданов вече е в България

"Възраждане" внесе документи в ЦИК за участие в президентските избори

"Възраждане" внесе документи в ЦИК за участие в президентските избори

Инициативният комитет на Иван Христанов внесе документи за регистрация в ЦИК

Инициативният комитет на Иван Христанов внесе документи за регистрация в ЦИК

ГЕРБ предлагат и за тротинетката да се иска книжка

ГЕРБ предлагат и за тротинетката да се иска книжка

ЦИК обяви кога ще тегли жребия за номерата на бюлетините за президентския вот

ЦИК обяви кога ще тегли жребия за номерата на бюлетините за президентския вот

Водещи

Гърция разби схема за над 11 млн. евро с нелегален внос на стоки от България

Гърция разби схема за над 11 млн. евро с нелегален внос на стоки от България

  • Преди 7 минути
Гутериш: Светът е изправен пред задълбочаващи се конфликти и разделения

Гутериш: Светът е изправен пред задълбочаващи се конфликти и разделения

  • Преди 16 минути
Владо Рупов пред "Спортен Таралеж": Левски е фаворит за шампионската титла

Владо Рупов пред "Спортен Таралеж": Левски е фаворит за шампионската титла

  • Преди 27 минути
Вучич: Сърбия ще ускори пътя си към членство в ЕС

Вучич: Сърбия ще ускори пътя си към членство в ЕС

  • Преди 28 минути
Мбапе: Бях много близо до трансфер в Ливърпул

Мбапе: Бях много близо до трансфер в Ливърпул

  • Преди 31 минути
Илияна Йотова изрази съболезнования по повод кончината на посланика на Португалия

Илияна Йотова изрази съболезнования по повод кончината на посланика на Португалия

  • Преди 33 минути
ЕС удължава санкциите за нарушаване на териториалната цялост на Украйна до 2029 г.

ЕС удължава санкциите за нарушаване на териториалната цялост на Украйна до 2029 г.

  • Преди 37 минути
САЩ, Дания и Гренландия подписаха споразумение за сигурността на острова

САЩ, Дания и Гренландия подписаха споразумение за сигурността на острова

  • Преди 50 минути
С опасност за живота са трима от ранените ученици при стрелбата край турско училище

С опасност за живота са трима от ранените ученици при стрелбата край турско училище

  • Преди 56 минути
Тръмп към журналистка на CNN: Нямате място тук

Тръмп към журналистка на CNN: Нямате място тук

  • Преди 1 час
В Полша задържаха 17-годишен за планирано нападение срещу училище

В Полша задържаха 17-годишен за планирано нападение срещу училище

  • Преди 1 час
Глобиха Ювентус заради неуважението на фенове към Сандро Мацола

Глобиха Ювентус заради неуважението на фенове към Сандро Мацола

  • Преди 2 часа
Американски изтребител F-16 се разби край военна база в Германия

Американски изтребител F-16 се разби край военна база в Германия

  • Преди 2 часа
Додик отново с призив за отделяне на Република Сръбска от Босна и Херцеговина

Додик отново с призив за отделяне на Република Сръбска от Босна и Херцеговина

  • Преди 2 часа
Изтече крайният срок за регистрация на кандидати за президент и вицепрезидент

Изтече крайният срок за регистрация на кандидати за президент и вицепрезидент