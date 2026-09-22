Изтече крайният срок за регистрация на кандидати за президент и вицепрезидент

Срокът за подаване на документи за регистрация на кандидати за президент и вицепрезидент изтече в 17:00 ч. днес.

Според наличната информация за участие във вота на 25 октомври са заявени 28 кандидатпрезидентски двойки, съобщиха от ЦИК.

Документи за участие в изборите са подали двойките: Лъчезар Аврамов и Ивайло Атанасов, Венцислав Ангелов и Атанас Стефанов, Нако Стефанов и Нина Ламбова, Камен Тасков и Галя Иванова, Борис Анзов и Бранимир Мичев, Радостин Василев и Красимир Манов, Методи Бъчваров и Ленин Станоев, Александър Томов и Сергей Инджов, Волен Сидеров и Славчо Велков, Ивелин Михайлов и Юлиана Матеева, Мария Колева и Валери Велковски, Боян Расате и Йордан Манасиев, Величка Георгиева и Росен Иванов, Искра Недева и Стоян Георгиев, Иванка Цветанова-Петкова и Панайот Кючуков, Николай Ненчев и Цвета Кирилова, Иво Лулчев и Стефан Попов, Пламен Пасков и Светозар Съев, Йордан Малджански и Валентин Христов, Илияна Йотова и Кирил Вълчев, Андрей Гюров и Георги Кандев, Ивайло Симеонов и Косьо Стойчев, Явор Генов и Максим Велков, Георги Димов и Димитър Шивиков, Иван Христанов и Стоянка Черкезова, Костадин Костадинов и Петър Волгин.

В последния ден документи за регистрация внесе инициативният комитет, издигнал Иван Христанов и доц. д-р Стоянка Черкезова. „Възраждане“ регистрира кандидатурите на лидера си Костадин Костадинов за президент и на евродепутата Петър Волгин за вицепрезидент.

Вчера документи за регистрация в ЦИК подадоха инициативните комитети на кандидат-президентските двойки Йотова-Вълчев и Гюров-Кандев.

Утре - 23 септември, в ЦИК ще станат ясни номерата на бюлетините. Два дни по-късно, на 25-ти септември официално започва предизборната кампания, която ще продължи до 23-ти октомври. Ден по-късно е денят за размисъл.

Първият тур на президентските избори ще е на 25 октомври, а ако има балотаж, той ще е седмица по-късно - на 1 ноември.

За изборите ще бъдат разкрити секции в 55 държави, а заявления за гласуване в чужбина могат да се подават до 29 септември.