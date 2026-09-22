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Нетаняху към Мамдани: Засрамете се от подкрепата си за „Хамас“

Нетаняху към Мамдани: Засрамете се от подкрепата си за „Хамас“
АР/БТА

Израелският премиер заяви, че ще използва предстоящото си изказване пред Общото събрание на ООН, за да защити действията на Израел

Израелският премиер Бенямин Нетаняху заяви, че ще използва предстоящото си изказване пред Общото събрание на ООН, за да защити действията на Израел срещу палестинците.

Той същевременно отправи остри обвинения към кмета на Ню Йорк Зохран Мамдани, като го обвини в подкрепа на палестинската групировка „Хамас“, предаде Ройтерс.

Повод за реакцията на Нетаняху станаха думи на Мамдани от предишния ден. В интервю за Си Ен Ен кметът определи израелския премиер като „военнопрестъпник и архитект на ужасяващ геноцид срещу палестинския народ“.

Нетаняху е планирано да говори пред Общото събрание на ООН в четвъртък.

„Идвам в ООН. Ще кажа истината за нашите героични войници и ще кажа истината за Вас (Мамдани)“, заяви израелският премиер във видеопослание.

Мамдани по-рано заяви, че би искал да арестува Нетаняху, но призна, че като кмет няма необходимите правомощия.

В отговор Нетаняху го обвини, че подкрепя „Хамас“ и че е допринесъл за напрежението срещу еврейската общност в Ню Йорк.

Изказванията на Мамдани бяха определени от някои негови републикански опоненти като антисемитски. Те се позоваха на пропалестинските му позиции и критиките му към израелските военни действия в ивицата Газа.

Кметът на Ню Йорк отхвърли подобни обвинения, като осъди антисемитизма и заяви, че критиките му към действията на Израел неправилно се свързват с антисемитски позиции.

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