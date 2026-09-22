Най-скъпият пътник в самолета на Божков се оказа времето

Самолетите са създадени, за да скъсяват времето. Този обаче прави точно обратното – колкото повече време прекарва на земята, толкова по-скъпо става връщането му във въздуха.

Bombardier Global 5000, свързван с Васил Божков, отново е обявен на публична продан. Началната цена е 11 800 008 евро без ДДС. На пръв поглед това е поредната новина за скъп актив на известен бизнесмен, попаднал в ръцете на частен съдебен изпълнител.

Истинската история обаче не е само кой е притежавал самолета и кой може да го купи. Тя е за цената на престоя, за икономиката на лукса и за начина, по който актив за милиони може постепенно да се превърне в технически и финансов проблем.

Защото самолетът не губи стойност единствено когато лети и трупа часове. Понякога губи още повече, когато не лети.

Близо 2,9 млн. евро надолу

През януари 2024 г. машината е предложена за 28 739 600 лева без ДДС, или приблизително 14,69 млн. евро. През юни 2026 г. началната цена вече е 13 111 120 евро. Сега тя пада до 11 800 008 евро.

Така само за малко повече от две години самолетът е поевтинял с близо 2,9 млн. евро – средно с приблизително 3000 евро за всеки календарен ден от този период.

Това не означава, че машината буквално губи еднаква сума всеки ден. Но показва мащаба на обезценяването: докато самолетът чака купувач, пазарната логика продължава да работи срещу него.

И тук се появява вторият парадокс. Докато началната цена пада, разходът за връщането му в експлоатация расте.

При по-ранна процедура необходимите технически дейности са оценявани на около 970 000 евро. В новата обява прогнозата вече достига 1,9 млн. евро. С други думи, цената на самолета е намаляла, но сметката, необходима той отново да полети, почти се е удвоила.

Да притежаваш самолет, който не можеш да използваш

Bombardier-ът е модел Global 5000 със сериен номер 9693 и българска регистрация LZ-VBE. Негов собственик по документите е „ВАБО 2017“ ООД – дружество, в което Васил Божков е посочван сред съдружниците. Затова публично машината остава известна като „самолета на Божков“, макар да не е негова пряка лична собственост.

Самолетът се съхранява в оторизиран сервиз на Aero-Dienst в Германия и е консервиран съгласно техническите инструкции. Консервацията обаче не е равнозначна на летателна годност.

Преди машината да се върне във въздуха, трябва да бъдат извършени неизпълнени дейности, датиращи от 2020 г., последващи инспекции, повторен монтаж на двигател, инженерна работа от притежателя на типовия сертификат и изготвяне на необходимата документация.

Прогнозата е за поне няколко месеца работа. И никой не може предварително да гарантира, че посочените 1,9 млн. евро ще бъдат окончателната сума. При подобен самолет реалният размер на ремонта става ясен едва след подробните проверки и отварянето на отделните системи.

Затова купувачът няма да придобие просто частен самолет. Той ще придобие самолет, проект за възстановяване и неизвестност, чиято цена все още не може да бъде изчислена напълно.

Евтин ли е самолет за 11,8 млн. евро

На международния пазар употребяваните Bombardier Global 5000 се предлагат в много широк ценови диапазон – от около 9 млн. долара за по-стари машини до приблизително 20 млн. долара за по-нови и добре поддържани самолети с малко летателни часове и действащи сервизни програми.

На този фон началните 11,8 млн. евро не изглеждат необичайно ниска цена. Особено когато самолетът не се продава в готово за експлоатация състояние.

Към цената трябва да се добавят прогнозните 1,9 млн. евро за техническите дейности, евентуално дължимият ДДС, разходите за правни и авиационни проверки, застраховката, регистрацията, екипажът и бъдещата поддръжка.

Ако върху началната цена бъде начислен 20% ДДС, само придобиването би достигнало приблизително 14,16 млн. евро. Заедно с прогнозния ремонт общата сметка вече доближава 16,1 млн. евро, без да се включват непредвидени дефекти и последващите разходи по експлоатацията.

Така привидно намалената цена може да се окаже не отстъпка, а компенсация за риска, който новият собственик поема.

Луксът също има срок на годност

При недвижимия имот времето понякога работи за собственика – земята и сградите могат да поскъпват, дори когато не се използват. При сложната авиационна техника логиката е различна.

Самолетът трябва да бъде поддържан, инспектиран, документиран и периодично връщан в експлоатация. Частите имат ресурс, процедурите имат срокове, а производителите изискват определени проверки независимо дали машината лети активно.

Затова престоят не е бездействие. Той е процес, който постепенно създава нови разходи.

Точно това превръща случая с LZ-VBE в нещо повече от любопитна новина за имуществото на известен бизнесмен. Самолетът се превръща в пример как един символ на свобода, скорост и финансово могъщество може да бъде обездвижен от документи, запори, пропуснати технически дейности и изтичащо време.

Купувачът ще наддава и срещу часовника

Предложения за участие в търга се приемат до 21 октомври 2026 г., а офертите трябва да бъдат отворени на следващия ден в Софийския районен съд. Кандидатите трябва да внесат задатък от 10% от началната цена.

Върху самолета са описани залози и запори, вписвани през различни години – в полза на банка, антикорупционната комисия и по няколко изпълнителни производства. Това не означава непременно, че купувачът ще наследи всички тежести, но изисква сериозна правна проверка на начина, по който те ще бъдат заличени след продажбата.

Предишните опити не са довели до окончателна сделка. И вероятно причината не е, че в света няма купувачи, способни да платят подобна сума. Причината е, че при тази покупка числото в обявата е само входът към много по-голяма сметка.

На 22 октомври ще разберем дали някой е готов да я поеме. Дотогава самолетът ще продължи да стои на земята, а най-скъпият му пътник – времето – ще остане на борда.