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Тръмп призова Путин да сложи край на войната в Украйна

Тръмп призова Путин да сложи край на войната в Украйна
АР/БТА

Американският президент отправи посланието си при пристигането в централата на ООН в Ню Йорк

Американският президент Доналд Тръмп заяви, че основното му послание към руския държавен глава Владимир Путин е било да прекрати войната в Украйна, предаде Ройтерс.

Тръмп направи изказването при пристигането си в централата на Организацията на обединените нации в Ню Йорк.

В града започват общите политически дебати в рамките на 81-вата годишна сесия на Общото събрание на ООН.

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