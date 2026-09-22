Тръмп призова Путин да сложи край на войната в Украйна
Американският президент отправи посланието си при пристигането в централата на ООН в Ню Йорк
Американският президент Доналд Тръмп заяви, че основното му послание към руския държавен глава Владимир Путин е било да прекрати войната в Украйна, предаде Ройтерс.
Тръмп направи изказването при пристигането си в централата на Организацията на обединените нации в Ню Йорк.
В града започват общите политически дебати в рамките на 81-вата годишна сесия на Общото събрание на ООН.