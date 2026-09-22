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Има ли компания чудовището от Лох Нес? Три загадъчни обекта озадачиха туристка

Има ли компания чудовището от Лох Нес? Три загадъчни обекта озадачиха туристка
Pixabay

Джули Фрейзър попаднала на изображението, докато разглеждала района около езерото в Google Maps преди планирано пътуване до Инвърнес

Сателитна снимка на шотландското езеро Лох Нес предизвика нови спекулации около легендарното чудовище, след като на кадъра бяха забелязани три необичайни обекта.

Джули Фрейзър попаднала на изображението, докато разглеждала района около езерото в Google Maps преди планирано пътуване до Инвърнес. По думите ѝ трите обекта ѝ напомнили за група китове.

„При по-внимателно разглеждане и увеличаване на изображенията, те приличаха на стадо китове“, разказва Фрейзър пред Inverness Courier.

Тя обръща внимание и на факта, че обектите не оставят следа във водата, за разлика от туристическата лодка, която се вижда на изображението.

„Те не приличат на лодки, а по-скоро на китове или на нещо с извивки на гърбовете си“, казва тя.

Фрейзър признава, че не познава района толкова добре, колкото местните жители, но според нея изображението показва нещо необичайно.

Засега няма яснота какво точно представляват трите обекта и дали имат някаква връзка с легендата за Неси. Снимката обаче може отново да засили интереса към многобройните твърдения за наблюдения на чудовището от Лох Нес.

Фрейзър вече е изпратила информацията до официалния регистър на наблюденията на Неси, който възнамерява да разгледа случая.

Според регистъра през тази година са регистрирани 13 предполагаеми наблюдения на чудовището. Последното е било на 21 август и е направено от германски турист.

По данни на регистъра туристът е забелязал същество с приблизителна дължина шест метра на около 300 метра разстояние.

По описанието му обектът е бил черен, изплувал е на повърхността и е останал там около 20 секунди, след което е изчезнал.

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