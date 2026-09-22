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"Възраждане" внесе документи в ЦИК за участие в президентските избори

"Възраждане" внесе документи в ЦИК за участие в президентските избори
БТА

Президентът не трябва да бъде символ на противопоставяне между политически партии, посочи Петър Петров

"Възраждане" внесе документи в Централната избирателна комисия (ЦИК) за регистрация на Костадин Костадинов за президент и Петър Волгин за вицепрезидент за участие в президентските избори.

От партията внесоха 6600 подписа.

По-рано кандидатурите на партията бяха обявени пред Пирамидата на Независимостта във Велико Търново.

"Честит Ден на независимостта, в този ден символично регистрирахме кандидатите на партията за участие в президентските избори", каза зам.-председателят на парламентарната група на "Възраждане" Петър Петров, цитиран от БТА.

"Влизаме в президентските избори, защото българският народ се чувства предаден и считаме, че следва да издигнем кандидати за президент и вицепрезидент, които да са независими от чужди държави. Те ще бъдат зависими единствено от Конституцията, от законите на страната и от исканията на българския народ за по-добър живот", посочи Петров.

"Президентът не трябва да бъде символ на противопоставяне между политически партии - това наблюдаваме в момента, той трябва да бъде балансьор между властите", заяви Петър Петров.

Срокът за предложения от партии, коалиции и инициативни комитети за регистрация на кандидатпрезидентски двойки изтича днес.

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