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Рубио: Тръмп и Зеленски ще обсъдят спиране на ударите по енергийните обекти в Русия и Украйна

Рубио: Тръмп и Зеленски ще обсъдят спиране на ударите по енергийните обекти в Русия и Украйна
АР/БТА

Това ще бъде една от темите на срещата им по-късно днес в Ню Йорк

Президентът на САЩ Доналд Тръмп ще обсъди с украинския си колега Володимир Зеленски възможността за примирие, обхващащо енергийната инфраструктура на Русия и Украйна.

Това ще бъде една от темите на срещата им по-късно днес в Ню Йорк, заяви държавният секретар на САЩ Марко Рубио, цитиран от Ройтерс.

„Смятаме, че това би било чудесна идея – примирие за енергийната инфраструктура, при което инфраструктурата на Украйна не се атакува, а руските енергийни доставки също не са обект на нападения. Това е идеален изход от ситуацията“, каза Рубио пред „Фокс Нюз“.

Държавният секретар на САЩ посочи и друг проблем, който според него трябва да бъде обсъден – атаките срещу кораби, свързани със САЩ, както и срещу американски петролни доставки от страна на Украйна.

По думите му тези действия вероятно са били неволни.

„Това е въпрос, който трябва да се реши. Не можем да допускаме нещо подобно“, заяви Рубио.

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