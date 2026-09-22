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Сухопътните войски ще проведат заключителния етап на състезанието „Ястребово око 26“

Сухопътните войски ще проведат заключителния етап на състезанието „Ястребово око 26“
министерство на отбраната

Състезанието бе открито на 18 септември

Сухопътните войски ще проведат заключителния етап на състезанието „Ястребово око 26“ на 23 септември на Учебен център „Сливница“, съобщиха от пресцентъра на министерството на отбраната.

В състезанието участват осем отбора от формированията на сухопътните войски. Военнослужещите демонстрират знания и практически умения при управлението на безпилотни летателни системи.

Министър-председателят Румен Радев, министърът на отбраната Димитър Стоянов и началникът на отбраната адмирал Емил Ефтимов ще наблюдават демонстрации на способности и бойни умения, които ще започнат в 13:30 ч., след края на надпреварата и награждаването на победителите, допълниха от МО.

Състезанието бе открито на 18 септември от заместник-командира на сухопътните войски бригаден генерал Пламен Йорданов.

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