Сухопътните войски ще проведат заключителния етап на състезанието „Ястребово око 26“ на 23 септември на Учебен център „Сливница“, съобщиха от пресцентъра на министерството на отбраната.

В състезанието участват осем отбора от формированията на сухопътните войски. Военнослужещите демонстрират знания и практически умения при управлението на безпилотни летателни системи.

Министър-председателят Румен Радев, министърът на отбраната Димитър Стоянов и началникът на отбраната адмирал Емил Ефтимов ще наблюдават демонстрации на способности и бойни умения, които ще започнат в 13:30 ч., след края на надпреварата и награждаването на победителите, допълниха от МО.

Състезанието бе открито на 18 септември от заместник-командира на сухопътните войски бригаден генерал Пламен Йорданов.