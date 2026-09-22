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Общество

Множество нарушения са открити при проверки на НАП във Велико Търново

Множество нарушения са открити при проверки на НАП във Велико Търново
БТА

От началото на година са извършени 34 000 проверки на територията на цялата страна

Инспектори на НАП проверяват търговците в централната част на Велико Търново и на Самоводската чаршия, предава БТВ.

Целта не е възпрепятстване на бизнеса, а ограничаване на нелоялните търговски практики, посочват от приходната агенция.

Множество нарушения са открили данъчните в търговските обекти и на уличните сергии от 18 до 21 септември.

До момента няма запечатан търговски обект, предстои издаването на актове. От началото на година са извършени 34 000 проверки на територията на цялата страна, а издадените актове са 14 000.

От петък до днес на обяд са извършени 27 проверки, при които са установени 20 нарушения. Сред най-честите нарушения са липса на издаване на касов бон, липса на реквизити в касовата бележка, липса на
фискално устройство, разминаване в касовата наличност. Предстои да бъдат съставени актове по установените нарушения“, коментира Боряна Джагарова, старши експерт дирекция „Комуникации“ в НАП.

 

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