И Ралица Асенова, майката на убития Ники, влиза в НПО-то на Калушев

Нова управа има самообявилото се за рейнджърско сдружение на Ивайло Калушев и хората от "Петрохан", съобщи вестник "България Днес". Агенцията по вписванията отказа да регистрира новия управителен орган на самоименувалата се "Националната агенция за контрол на защитените територии".

След драматичен обрат Софийският градски съд (СГС) разпореди да бъде вписан новият управителен съвет. В него влизат двама от учредителите - майката и пастрокът на Калушев - Стела Майсторова и Николай Майсторов, както и майката на Ники Златков - Ралица Асенова. Това става ясно от решение на СГС, пише изданието.

В началото на юни се разбра, че след трагедията "Петрохан" близките на починалите мъже са провели общо събрание на 30 април. Общото събрание е свикано от членове на сдружението, а не от управителния съвет. За да се свика общо събрание на сдружението, е необходимо една трета от членовете на сдружението да са поискали това. В случая членовете на сдружението са седем, а то е свикано от двама, което е по-малко от необходимите една трета за свикване на общо събрание. Следователно е опорочена процедурата по свикване, се посочва в отказа на длъжностното лице.

Близките обжалват този отказ пред съда. В средата на август съдия Румяна Спасова разрешава вписването.

Пред Темида близките изтъкват, че тълкуването, възприето в отказа, води до правна невъзможност сдружението да възстанови органите си след смъртта на всички членове на управителния съвет и част от останалите членове. Посочват, че решенията на общото събрание за избор на целия състав на управителния съвет са законосъобразна последица от предсрочното, неочаквано и непредвидимо прекратяване на мандата на предишния управителен съвет.



Съдът се съгласява, че длъжностното лице е тълкувало закона формално. Уточнява се, че събранието е свикано от двама от общо седемте членове. Другите петима обективно е нямало как да присъстват, защото са починали. Затова се стига до извод, че правата им няма как да бъдат накърнени, тъй като със смъртта им членството им се прекратява.

Освен това цитираната законова разпоредба пази членовете в случаи, когато управителният орган бездейства.

В разглеждания случай не се накърняват и няма опасност да бъдат накърнени правата на членовете на сдружението, тъй като на събранието присъстват всички членове, чийто членствени. Съдът приема, че починалите мъже от "Петрохан" вече не са членове на "рейнджърското" сдружение.

Затова тя отменя отказа на Агенцията по вписванията и указва промените да бъдат регистрирани. Така по волята на Темида НАКЗТ остава в ръцете на майката и пастрока на Калушев и майката на Ники Златков. Като основни цели на рейнджърската организация са записани подпомагане обществото, държавните институции, местните власти и юридическите лица във всички области, свързани с опазване и контрол на защитените природни територии с цел опазване на екологичното равновесие и устойчивото използване на ресурси в България и Европа.



Промени има и в друго дружество на Калушев - Българската асоциация по екстремни спортове (БАЕС). В нея също са участвали петимата мъже от "Петрохан" като съдружници с различен дял. След смъртта им те са заличени, като за управители са вписани Ралица Асенова и сестрата на Ивей - Мирослава Иванова. Съдружници са родителите на Ивей - Валентин и Антоанета Атанасови, а също и Ралица

Асенова и Стилияна Майсторова.



За взимането на решенията за съдбата на дружеството са представени удостоверения и са поканени наследниците на починалите. Сред тях е и Николай Златков-старши, бащата на 21-годишния Ники.

"Поради висящото досъдебно производство, свързано със смъртта на сина ми, не съм взел решение относно приемането или отказа от наследството и считам, че е необходимо да изчакам окончателното

приключване на производството", посочва Златков.

По този начин на събранието близките си разпределят дружествените дялове от общо 540 лева, като се падат между 100 и 200 лева. А поради липсата на решение от Златков-старши, на Ралица Асенова е разпределен само половината от дела на Ники - 10%. Докато не каже думата си, бащата няма да може да гласува на събранията.



От документите се вижда, че Стилияна (Стела) Майсторова поема дяловете на Дечо и Пламен, които ще трябва да плати на наследниците им.



Така дружеството остава да се държи от майката на Калушев с 60%, близките на Ивей с 20% и майката на Ники с 10%. Съдбата на последните 10% ще реши бащата на Ники след приключване на разследването.



Няма данни за външна намеса на двете местопрестъпления, повториха разследващите неколкократно.

Според криминалистите Ивайло Калушев е подтикнал тримата мъже от хижата да се самоубият. След това той е застрелял Николай Златков и 15-годишния Александър Макулев и е сложил край на живота си.

Досъдебното производство за смъртта на 6 души от аферата "Петрохан" вероятно ще бъде прекратено, прогнозира правосъдният министър Николай Найденов. Ако и след последните 12 експертизи, които се

очакват, се потвърди основната версия за вината на Калушев, то разследването ще бъде прекратено.



"Извършителят не е сред живите, няма срещу кого да се образува дело и то няма да влезе в съд. По какъв друг начин да се разкаже цялата история в цялата й ужасност, без да се представи експертизата и

данните от нея?", подчерта Найденов. Според него е важно да се разнищи кой стои зад тази организация, кой я е финансирал и дали зад това не се крият и други престъпления, пише "България днес".

Пред БНР правосъдният министър Николай Найденов заяви, че предстои да се разбере кой стои зад организацията на Калушев - самонареклата се "Национална агенция за контрол на защитените територии".

Според криминалния психолог Росен Йорданов за 18-ия си рожден ден Ники Златков бил получил скъп джип от Ивайло Калушев.