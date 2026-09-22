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Иран готов да отвори Ормузкия проток до седем дни при отстъпки от САЩ

Иран готов да отвори Ормузкия проток до седем дни при отстъпки от САЩ
АР/БТА

Това заяви пред Ройтерс високопоставен ирански представител

Иран може да възобнови движението през Ормузкия проток в рамките на седем дни, ако САЩ намалят военния натиск и отменят блокадата на иранските пристанища, заяви пред Ройтерс високопоставен ирански представител.

В неделя Централното военно командване на Иран „Хатам ал Анбия“ съобщи, че е получило информация за подготовка от страна на САЩ и техните регионални съюзници за възобновяване на военните операции. Иранската страна предупреди, че при подобно развитие отговорът на Техеран ще бъде „без ограничения и съображения“.

Според иранския представител Вашингтон трябва официално да заяви, че предпочита дипломатическо решение на конфликта, след което да бъде договорен график за следващите стъпки.

Той посочи, че иранската делегация за Общото събрание на ООН вече е в Ню Йорк и има необходимите правомощия да възобнови преговорите със САЩ.

Междувременно президентът на Иран Масуд Пезешкиан, който отпътува за Ню Йорк рано тази сутрин, няма да проведе среща с американския президент Доналд Тръмп в централата на ООН, каза представителят пред Ройтерс.

По думите му параметрите на евентуално споразумение за прекратяване на военните действия могат да бъдат обсъдени в Ню Йорк с посредничеството на трети страни. Той добави, че предложението на Техеран вече е било предадено на Вашингтон на 16 септември.

„Общото събрание на ООН е златна възможност за САЩ да се върнат към дипломацията“, заяви иранският представител. Той допълни, че Техеран би приветствал възстановяването на дипломатическите отношения, ако Вашингтон предприеме конкретни действия.

Държавният секретар на САЩ Марко Рубио от своя страна заяви, че Вашингтон е готов да разговаря с Иран по време на Общото събрание на ООН, макар че към момента не е планирана конкретна среща.

„Ние сме отворени за това. Не мисля, че към момента има насрочена среща, но със сигурност сме отворени за нещо подобно, особено ако има шанс да доведе до нещо положително“, каза Рубио в интервю за предаването „Тудей“ на Ен Би Си.

Той подчерта, че целта на САЩ е Иран да не придобива ядрено оръжие.

По-рано иранското ръководство също даде сигнали за възможно подновяване на дипломатическите усилия за разрешаване на конфронтацията със САЩ, но без да показва готовност за бързи отстъпки, отбелязва ДПА.

В Техеран главният ирански преговарящ и председател на парламента Мохамад Багер Галибаф заяви, че дипломацията не означава капитулация, а превръщане на постигнатото на терен в политически резултати, съобщиха иранските медии.

Галибаф, който е определян като консервативен прагматик, изглежда заема по-умерен тон. Междувременно други представители на твърдото крило в иранското ръководство демонстрират готовност за продължаване на конфронтацията и риск от военна ескалация.

Галибаф не даде знак, че Техеран възнамерява да отстъпи бързо от исканията си. Обръщайки се към американския президент Доналд Тръмп, той заяви: „Той трябва да знае, че не може да наложи властта си над иранския народ и въоръжените сили“.

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