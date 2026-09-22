Новини
Търси
Подкаст
Свят

Иранската опозиция излезе на протест в Ню Йорк преди дебатите в ООН

Иранската опозиция излезе на протест в Ню Йорк преди дебатите в ООН
АР/БТА

Сред участниците имаше представители на различни ирански опозиционни движения

Ирански опозиционни организации проведоха демонстрация в Ню Йорк по повод началото на общите политически дебати в рамките на 81-вата сесия на Общото събрание на ООН.

Протестът се състоя в близост до централата на ООН, като в него се включиха няколкостотин души. Сред участниците имаше представители на различни ирански опозиционни движения – от Националния съвет на съпротивата на Иран до организацията „Лъв и слънце“, която подкрепя възстановяването на монархията, както и кюрдски опозиционери.

Общото между различните групи е противопоставянето им на ислямския режим в Техеран.

Част от демонстрантите заявиха, че промяната в Иран трябва да бъде постигната чрез подкрепа за вътрешната съпротива. Те се обявиха против военните действия на САЩ и Израел спрямо Иран, като заявиха, че според тях конфликтът е довел до допълнително сплотяване и укрепване на режима в Техеран.

Други участници в протеста изразиха подкрепа за американския президент Доналд Тръмп и израелския премиер Бенямин Нетаняху.

Очаква се тазгодишните дебати в ООН да бъдат силно повлияни от войната между САЩ и Иран. С особено внимание се очаква речта на Тръмп.

Американската администрация не е издала визи на някои членове на иранската делегация, които е трябвало да участват в общите дебати на Общото събрание.

Преди началото на сесията Иран заяви готовност да отвори отново Ормузкия проток при условие, че САЩ намалят военния натиск и отменят блокадата на иранските пристанища.

Още по темата

САЩ отказаха визи на част от екипа на иранския президент за заседанието на ООН

САЩ отказаха визи на част от екипа на иранския президент за заседанието на ООН

Илияна Йотова води българската делегация на Общото събрание на ООН в Ню Йорк

Илияна Йотова води българската делегация на Общото събрание на ООН в Ню Йорк

Нетаняху към Мамдани: Засрамете се от подкрепата си за „Хамас“

Нетаняху към Мамдани: Засрамете се от подкрепата си за „Хамас“

Нетаняху: Много сме близо до рухването на Иран

Нетаняху: Много сме близо до рухването на Иран

Добави Таралеж в предпочитани източници в Google

Още от Свят

Гутериш: Светът е изправен пред задълбочаващи се конфликти и разделения

Гутериш: Светът е изправен пред задълбочаващи се конфликти и разделения

ЕС удължава санкциите за нарушаване на териториалната цялост на Украйна до 2029 г.

ЕС удължава санкциите за нарушаване на териториалната цялост на Украйна до 2029 г.

САЩ, Дания и Гренландия подписаха споразумение за сигурността на острова

САЩ, Дания и Гренландия подписаха споразумение за сигурността на острова

Тръмп към журналистка на CNN: Нямате място тук

Тръмп към журналистка на CNN: Нямате място тук

В Полша задържаха 17-годишен за планирано нападение срещу училище

В Полша задържаха 17-годишен за планирано нападение срещу училище

Водещи

Гърция разби схема за над 11 млн. евро с нелегален внос на стоки от България

Гърция разби схема за над 11 млн. евро с нелегален внос на стоки от България

  • Преди 11 минути
Гутериш: Светът е изправен пред задълбочаващи се конфликти и разделения

Гутериш: Светът е изправен пред задълбочаващи се конфликти и разделения

  • Преди 20 минути
Владо Рупов пред "Спортен Таралеж": Левски е фаворит за шампионската титла

Владо Рупов пред "Спортен Таралеж": Левски е фаворит за шампионската титла

  • Преди 31 минути
Вучич: Сърбия ще ускори пътя си към членство в ЕС

Вучич: Сърбия ще ускори пътя си към членство в ЕС

  • Преди 32 минути
Мбапе: Бях много близо до трансфер в Ливърпул

Мбапе: Бях много близо до трансфер в Ливърпул

  • Преди 35 минути
Илияна Йотова изрази съболезнования по повод кончината на посланика на Португалия

Илияна Йотова изрази съболезнования по повод кончината на посланика на Португалия

  • Преди 37 минути
ЕС удължава санкциите за нарушаване на териториалната цялост на Украйна до 2029 г.

ЕС удължава санкциите за нарушаване на териториалната цялост на Украйна до 2029 г.

  • Преди 40 минути
САЩ, Дания и Гренландия подписаха споразумение за сигурността на острова

САЩ, Дания и Гренландия подписаха споразумение за сигурността на острова

  • Преди 54 минути
С опасност за живота са трима от ранените ученици при стрелбата край турско училище

С опасност за живота са трима от ранените ученици при стрелбата край турско училище

  • Преди 1 час
Тръмп към журналистка на CNN: Нямате място тук

Тръмп към журналистка на CNN: Нямате място тук

  • Преди 1 час
В Полша задържаха 17-годишен за планирано нападение срещу училище

В Полша задържаха 17-годишен за планирано нападение срещу училище

  • Преди 2 часа
Глобиха Ювентус заради неуважението на фенове към Сандро Мацола

Глобиха Ювентус заради неуважението на фенове към Сандро Мацола

  • Преди 2 часа
Американски изтребител F-16 се разби край военна база в Германия

Американски изтребител F-16 се разби край военна база в Германия

  • Преди 2 часа
Додик отново с призив за отделяне на Република Сръбска от Босна и Херцеговина

Додик отново с призив за отделяне на Република Сръбска от Босна и Херцеговина

  • Преди 2 часа
Изтече крайният срок за регистрация на кандидати за президент и вицепрезидент

Изтече крайният срок за регистрация на кандидати за президент и вицепрезидент