Иранската опозиция излезе на протест в Ню Йорк преди дебатите в ООН

Ирански опозиционни организации проведоха демонстрация в Ню Йорк по повод началото на общите политически дебати в рамките на 81-вата сесия на Общото събрание на ООН.

Протестът се състоя в близост до централата на ООН, като в него се включиха няколкостотин души. Сред участниците имаше представители на различни ирански опозиционни движения – от Националния съвет на съпротивата на Иран до организацията „Лъв и слънце“, която подкрепя възстановяването на монархията, както и кюрдски опозиционери.

Общото между различните групи е противопоставянето им на ислямския режим в Техеран.

Част от демонстрантите заявиха, че промяната в Иран трябва да бъде постигната чрез подкрепа за вътрешната съпротива. Те се обявиха против военните действия на САЩ и Израел спрямо Иран, като заявиха, че според тях конфликтът е довел до допълнително сплотяване и укрепване на режима в Техеран.

Други участници в протеста изразиха подкрепа за американския президент Доналд Тръмп и израелския премиер Бенямин Нетаняху.

Очаква се тазгодишните дебати в ООН да бъдат силно повлияни от войната между САЩ и Иран. С особено внимание се очаква речта на Тръмп.

Американската администрация не е издала визи на някои членове на иранската делегация, които е трябвало да участват в общите дебати на Общото събрание.

Преди началото на сесията Иран заяви готовност да отвори отново Ормузкия проток при условие, че САЩ намалят военния натиск и отменят блокадата на иранските пристанища.