Франция укрепва въздушната защита на Украйна с нови радари и ракети

Франция ще засили противовъздушната отбрана на Украйна с радари и ракети прехващачи, обяви френският президент Еманюел Макрон след срещата си с украинския държавен глава Володимир Зеленски в Ню Йорк. За това предаде Укринформ, позовавайки се на публикация на Макрон в X.

„Укрепваме противовъздушната отбрана на Украйна, като подписваме договор за доставка на радари, както и за предоставяне на ракети прехващачи“, написа френският президент.

Макрон не даде подробности за броя и видовете системи и ракети, които ще бъдат доставени, нито посочи конкретни срокове.

По време на разговорите между двамата президенти е била обсъдена и ситуацията с украинската енергийна система преди настъпването на зимата.

Според Макрон руските атаки срещу енергийната инфраструктура на Украйна създават риск милиони семейства да останат без отопление и електричество. Той заяви, че Франция ще подкрепи Киев при подготовката за зимния период, а енергийният формат на Г-7 също ще бъде активиран в подкрепа на страната.

Френският президент съобщи още, че е разговарял с американския си колега Доналд Тръмп за подкрепата за Украйна. Сред обсъжданите теми са били възможността за „енергийно примирие“ и мораториум върху ударите в Черно море.

По думите на Макрон тези въпроси ще бъдат част от бъдещите преговори за войната в Украйна, които според него трябва да бъдат възобновени и да доведат до справедлив и траен мир.

След срещата Зеленски заяви, че с Макрон са обсъдили въпроси, свързани със сигурността, както и пакет от мерки за подпомагане на Украйна през зимата.

Украинският президент посочи, че се работи и по възможността в Украйна да бъдат произвеждани системи за противовъздушна отбрана и ракети за тях. Обсъжда се и съвместната програма „Фрея“ за противодействие на балистични ракети с участието на партньори, отбелязва Укринформ.