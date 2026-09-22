Новини
Търси
Подкаст
Свят

Франция укрепва въздушната защита на Украйна с нови радари и ракети

Франция укрепва въздушната защита на Украйна с нови радари и ракети
АР/БТА

По време на разговорите между двамата президенти е била обсъдена и ситуацията с украинската енергийна система преди настъпването на зимата

Франция ще засили противовъздушната отбрана на Украйна с радари и ракети прехващачи, обяви френският президент Еманюел Макрон след срещата си с украинския държавен глава Володимир Зеленски в Ню Йорк. За това предаде Укринформ, позовавайки се на публикация на Макрон в X.

„Укрепваме противовъздушната отбрана на Украйна, като подписваме договор за доставка на радари, както и за предоставяне на ракети прехващачи“, написа френският президент.

Макрон не даде подробности за броя и видовете системи и ракети, които ще бъдат доставени, нито посочи конкретни срокове.

По време на разговорите между двамата президенти е била обсъдена и ситуацията с украинската енергийна система преди настъпването на зимата.

Според Макрон руските атаки срещу енергийната инфраструктура на Украйна създават риск милиони семейства да останат без отопление и електричество. Той заяви, че Франция ще подкрепи Киев при подготовката за зимния период, а енергийният формат на Г-7 също ще бъде активиран в подкрепа на страната.

Френският президент съобщи още, че е разговарял с американския си колега Доналд Тръмп за подкрепата за Украйна. Сред обсъжданите теми са били възможността за „енергийно примирие“ и мораториум върху ударите в Черно море.

По думите на Макрон тези въпроси ще бъдат част от бъдещите преговори за войната в Украйна, които според него трябва да бъдат възобновени и да доведат до справедлив и траен мир.

След срещата Зеленски заяви, че с Макрон са обсъдили въпроси, свързани със сигурността, както и пакет от мерки за подпомагане на Украйна през зимата.

Украинският президент посочи, че се работи и по възможността в Украйна да бъдат произвеждани системи за противовъздушна отбрана и ракети за тях. Обсъжда се и съвместната програма „Фрея“ за противодействие на балистични ракети с участието на партньори, отбелязва Укринформ.

Още по темата

Рубио: Тръмп и Зеленски ще обсъдят спиране на ударите по енергийните обекти в Русия и Украйна

Рубио: Тръмп и Зеленски ще обсъдят спиране на ударите по енергийните обекти в Русия и Украйна

Иранската опозиция излезе на протест в Ню Йорк преди дебатите в ООН

Иранската опозиция излезе на протест в Ню Йорк преди дебатите в ООН

Зеленски се е договорил с Тръмп да се срещнат в Ню Йорк

Зеленски се е договорил с Тръмп да се срещнат в Ню Йорк

Тръмп призова Путин да сложи край на войната в Украйна

Тръмп призова Путин да сложи край на войната в Украйна

Добави Таралеж в предпочитани източници в Google

Още от Свят

Гутериш: Светът е изправен пред задълбочаващи се конфликти и разделения

Гутериш: Светът е изправен пред задълбочаващи се конфликти и разделения

ЕС удължава санкциите за нарушаване на териториалната цялост на Украйна до 2029 г.

ЕС удължава санкциите за нарушаване на териториалната цялост на Украйна до 2029 г.

САЩ, Дания и Гренландия подписаха споразумение за сигурността на острова

САЩ, Дания и Гренландия подписаха споразумение за сигурността на острова

Тръмп към журналистка на CNN: Нямате място тук

Тръмп към журналистка на CNN: Нямате място тук

В Полша задържаха 17-годишен за планирано нападение срещу училище

В Полша задържаха 17-годишен за планирано нападение срещу училище

Водещи

Гърция разби схема за над 11 млн. евро с нелегален внос на стоки от България

Гърция разби схема за над 11 млн. евро с нелегален внос на стоки от България

  • Преди 11 минути
Гутериш: Светът е изправен пред задълбочаващи се конфликти и разделения

Гутериш: Светът е изправен пред задълбочаващи се конфликти и разделения

  • Преди 19 минути
Владо Рупов пред "Спортен Таралеж": Левски е фаворит за шампионската титла

Владо Рупов пред "Спортен Таралеж": Левски е фаворит за шампионската титла

  • Преди 31 минути
Вучич: Сърбия ще ускори пътя си към членство в ЕС

Вучич: Сърбия ще ускори пътя си към членство в ЕС

  • Преди 31 минути
Мбапе: Бях много близо до трансфер в Ливърпул

Мбапе: Бях много близо до трансфер в Ливърпул

  • Преди 35 минути
Илияна Йотова изрази съболезнования по повод кончината на посланика на Португалия

Илияна Йотова изрази съболезнования по повод кончината на посланика на Португалия

  • Преди 36 минути
ЕС удължава санкциите за нарушаване на териториалната цялост на Украйна до 2029 г.

ЕС удължава санкциите за нарушаване на териториалната цялост на Украйна до 2029 г.

  • Преди 40 минути
САЩ, Дания и Гренландия подписаха споразумение за сигурността на острова

САЩ, Дания и Гренландия подписаха споразумение за сигурността на острова

  • Преди 53 минути
С опасност за живота са трима от ранените ученици при стрелбата край турско училище

С опасност за живота са трима от ранените ученици при стрелбата край турско училище

  • Преди 60 минути
Тръмп към журналистка на CNN: Нямате място тук

Тръмп към журналистка на CNN: Нямате място тук

  • Преди 1 час
В Полша задържаха 17-годишен за планирано нападение срещу училище

В Полша задържаха 17-годишен за планирано нападение срещу училище

  • Преди 2 часа
Глобиха Ювентус заради неуважението на фенове към Сандро Мацола

Глобиха Ювентус заради неуважението на фенове към Сандро Мацола

  • Преди 2 часа
Американски изтребител F-16 се разби край военна база в Германия

Американски изтребител F-16 се разби край военна база в Германия

  • Преди 2 часа
Додик отново с призив за отделяне на Република Сръбска от Босна и Херцеговина

Додик отново с призив за отделяне на Република Сръбска от Босна и Херцеговина

  • Преди 2 часа
Изтече крайният срок за регистрация на кандидати за президент и вицепрезидент

Изтече крайният срок за регистрация на кандидати за президент и вицепрезидент