Франция прегази Румъния в София и се класира за полуфиналите на ЕвроВолей

Олимпийският шампион Франция се класира за полуфиналите на Европейското първенство по волейбол за мъже след убедителна победа над Румъния.

„Петлите“ се наложиха с 3:0 гейма - 25:16, 25:19, 25:19, в „Арена 8888“ в София. Двубоят продължи около 1 час и 25 минути.

Французите ще пътуват за Милано, където ще се проведе финалната четворка на турнира. Техен съперник на полуфиналите ще бъде победителят от срещата между Италия и Финландия.

Двубоят в София премина под контрола на олимпийските шампиони. Румъния не успя да поведе в нито един момент, а равенствата в началото на отделните геймове бяха единствените ситуации, в които резултатът остана оспорван.

В първата част двата отбора вървяха точка за точка до 13:13. След това Франция подобри представянето си на блокада и направи серия за 18:13. Преднината продължи да нараства, а „петлите“ затвориха гейма при 25:16.

Французите поведоха рано и във втория сет, възползвайки се от поредица непредизвикани грешки на съперника. Румънците опитаха да се върнат със силен начален удар и атаки през центъра, но не успяха да стопят разликата - 25:19.

Третата част се разви по сходен начин. Равенството се запази до 8:8, след което Франция отново вдигна темпото и засили играта си на блокада. Грешките в състава на Румъния зачестиха, а олимпийските шампиони приключиха срещата с още едно 25:19.

Тео Форе беше най-резултатен за победителите с 19 точки, шест от които дойдоха от блокада. Франсоа Ютц завърши с 11 точки, включително седем блокади, а Матис Ено добави девет.

За Румъния Кристиан-Даниел Чицигой реализира 11 точки. Адриан Роберт Ачобантией и Давид Емилиан Тарану-Рункан приключиха с по шест.

Двата отбора бяха заедно и в предварителна група D в Клуж-Напока. Тогава Румъния изненада Франция и спечели с 3:2. На осминафиналите румънците елиминираха Украйна с 3:0, докато французите се нуждаеха от пет гейма срещу Гърция.

По-късно днес в София предстои и четвъртфиналът между Полша и Германия. Германският отбор достигна до тази фаза след победа над България на осминафиналите.