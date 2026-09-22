Напрежение в Перник заради задушлива миризма на сероводород

Общо 13 сигнала за неприятна задушлива миризма, наподобяваща мирис на сероводород и канал, са постъпили през 2026 г. в Регионалната инспекция по околната среда и водите (РИОСВ) - София за района на пернишкия квартал „Бела вода“, съобщиха от инспекцията.

Сигналите са подадени както директно от граждани, така и чрез тел. 112, Община Перник и Областната администрация.

При извършените до момента проверки източникът не е открит. Напрежението в квартала нараства, информира БНР.

От началото на март експерти на РИОСВ-София са извършили 10 проверки на промишлени обекти в района на неработещия открит рудник „Бела вода“, както и в кварталите „Бела вода“ и „Кристал“. Проверени са и други обекти, имащи отношение към постъпилите сигнали. При инспекциите не е установен конкретен източник на миризмата, нито лица, извършващи нерегламентирани дейности с отпадъци. Документацията от проверките е предоставена през юни на Районна прокуратура – Перник, уточнява БТА.

За проследяване на качеството на атмосферния въздух през април в квартала е разположена мобилна автоматична станция на Изпълнителната агенция по околна среда. Измерванията, извършени в периода 20–24 април, не са отчели превишения на нормите за измерените показатели – серен диоксид, азотни оксиди, въглероден оксид, фини прахови частици и озон.

Второ измерване е проведено в периода 14–18 септември, като резултатите от него все още се очакват, уточняват още от инспекцията.

Към момента източникът на неприятната миризма не е установен. В част от сигналите, постъпили през септември, като възможен източник е посочен антропогенен воден обект на територията на рудник „Бела вода“, свързан с извършвани в миналото дейности по обогатяване на въглища.

РИОСВ-София ще сезира Министерството на енергетиката за извършване на проверка в рамките на неговите правомощия. Инспекцията ще продължи работата съвместно с Министерството на енергетиката, Басейнова дирекция „Западнобеломорски район“, РЗИ-Перник, Община Перник и други компетентни институции.

Миризмата е усещана не само в „Бела вода“, но и на територията на град Батановци, уточниха от РИОСВ-София.