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Михаела Доцова от Велико Търново: Независимостта се отстоява всеки ден

Михаела Доцова от Велико Търново: Независимостта се отстоява всеки ден
Снимка: БТА

Нищо не ни е даденост, каза председателят на парламента

Председателят на Народното събрание Михаела Доцова е в старата столица Велико Търнова за кулминацията от тържества по случай Независимостта на България.

В днешния ден не трябва да забравяме и трябва да помним, че Независимостта се отстоява всеки ден с много мъдрост, с твърда воля и с много усилияв”, каза Доцова.

Председателят на парламента присъства на празнична литургия по повод Независимостта на България. 

Нищо не ни е даденост, всичко зависи от нас, каза председателят. Днес трябва да отстояваме независимостта със защитата на националните интереси винаги, във всяко едно от нашите действия - и във вътрешната политика, и в международната", добави Михаела Доцова.

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