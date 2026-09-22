Михаела Доцова от Велико Търново: Независимостта се отстоява всеки ден

Председателят на Народното събрание Михаела Доцова е в старата столица Велико Търнова за кулминацията от тържества по случай Независимостта на България.

“В днешния ден не трябва да забравяме и трябва да помним, че Независимостта се отстоява всеки ден с много мъдрост, с твърда воля и с много усилияв”, каза Доцова.

Председателят на парламента присъства на празнична литургия по повод Независимостта на България.

“Нищо не ни е даденост, всичко зависи от нас, каза председателят. Днес трябва да отстояваме независимостта със защитата на националните интереси винаги, във всяко едно от нашите действия - и във вътрешната политика, и в международната", добави Михаела Доцова.