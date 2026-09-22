Проф. Пимпирев: Президентската институция трябва да бъде независима

Искам българският президент да има опит, а не да се учи когато бъде избран. Българинът е свободен да избира кого да подкрепи, според своите идеи и виждания. Това каза пред НОВА Нюз изследователят проф. Христо Пимпирев, който е съпредседател на Инициативния комитет на Илияна Йотова и Кирил Вълчев.

"Вярвам, че Йотова трябва да мисли за едно поколение напред. Много често забравяме да мислим за бъдещето. Българите не живеят никак зле", посочи Пимпирев.

"Президентската институция трябва да бъде независима", посочи той.

„Антарктида се управлява от един много специфичен световен договор, който не е към ООН. Това е Антарктическия договор, който е подписан от 12 държави през 1959 г. във Вашингтон. Той дава визия за бъдещето на нашата планета - там са забранени военни операции, ядрени опити, както и да се следи за екологията на континента”, каза проф. Пимпирев.

„Континентът е много важен. Неслучайно сме членове от много години. На 3 ноември корабът ни отново заминава натам”, обясни той.