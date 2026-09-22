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Велислава Петрова: Ще има цялостна инспекция на дейността на дипломатическата ни мисия в ОАЕ

Велислава Петрова: Ще има цялостна инспекция на дейността на дипломатическата ни мисия в ОАЕ
БТА

Разпоредих проверка на място, а не документална проверка, която изисква наш екип да отиде на място, посочи външният министър

Разпоредих цялостна инспекция на дейността на дипломатическата ни мисия в Обединените арабски емирства (ОАЕ). Това каза в Ню Йорк министърът на външните работи Велислава Петрова, цитирана от БТВ.

Тя посочи, че с посланик Иван Йорданов ще разговаря нейният заместник, тъй като тя в момента не е в България. 

"Проверката, която разпоредихме, ще се случи в рамките на следващите седмици. Аз разпоредих проверка на място, а не документална проверка, която изисква наш екип да отиде на място“, каза Велислава Петрова.

По-рано днес бе съобщено, че посланикът в Обединените арабски емирства (ОАЕ) Иван Йорданов е пристигнал в България. 

Той е уведомил МВнР, че вече е на територията на България.

В петък министърът на външните работи Велислава Петрова разпореди неговото връщане във възможно най-кратък срок заради възникналия скандал около данните, че фирма на баща му е финансирала частните полети на Делян Пеевски.

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