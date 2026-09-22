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Най-важното от България на 22.09.2026 г.

Най-важното от България на 22.09.2026 г.
БТА

Екипът на ТАРАЛЕЖ събра акцентите от деня

България днес отбелязва 118 години от обявяването на Независимостта. В празничния ден чествания се проведоха в цялата страна.

Център на тържествата е град Велико Търново.

Празникът по традиция започна с тържествена литургия в храм „Свети Четиридесет мъченици“, черквата, където прочетен Манифестът за независимостта на България от княз Фердинанд. Именно с този акт Фердинанд от княз става цар. 

Обявяването на независимостта е държавническо действие на смелост, подредени решения и дипломатически усилия. Това каза председателят на Народното събрание Михаела Доцова в словото си по повод 118-ата годишнина от обявяването на независимостта на България във Велико Търново.

По думите на Доцова обявяването на независимостта през 1908 г. променя съдбините на целия български народ. Тя подчерта, че начинът, по който е постигната, показва, че войните не са единственият изход от кризисни ситуации и че в тежки моменти може да се търси мирен подход за намиране на решения, 

Срокът за подаване на документи за регистрация на кандидати за президент и вицепрезидент изтече в 17:00 ч. днес.

Според наличната информация за участие във вота на 25 октомври са заявени 28 кандидатпрезидентски двойки, съобщиха от ЦИК.

В последния ден документи за регистрация внесе инициативният комитет, издигнал Иван Христанов и доц. д-р Стоянка Черкезова. „Възраждане“ регистрира кандидатурите на лидера си Костадин Костадинов за президент и на евродепутата Петър Волгин за вицепрезидент.

Вчера документи за регистрация в ЦИК подадоха инициативните комитети на кандидат-президентските двойки Йотова-Вълчев и Гюров-Кандев.

Утре - 23 септември, в ЦИК ще станат ясни номерата на бюлетините. Два дни по-късно, на 25-ти септември официално започва предизборната кампания, която ще продължи до 23-ти октомври. Ден по-късно е денят за размисъл.

Посланикът ни в Обединените арабски емирства (ОАЕ) Иван Йорданов е пристигнал в България. 

Той е уведомил МВнР, че вече е на територията на България.

В петък министърът на външните работи Велислава Петрова разпореди неговото връщане във възможно най-кратък срок заради възникналия скандал около данните, че фирма на баща му е финансирала частните полети на Делян Пеевски.

Очаква се утре, 23 септември, посланик Йорданов да се яви в МВнР за среща със зам.-министъра на външните работи, тъй като Велислава Петрова е в Ню Йорк за 81-ата годишна сесия на Общото събрание на ООН.

Посланикът на Португалия в България, Нейно Превъзходителство Ана Мария Рибейро да Силва, е открита мъртва в жилището си в София.

66-годишният дипломат е намерена в резиденцията си в столичния квартал "Лозенец". Сигналът е подаден от служители на посолството, след като тя не се е явила на работа и не е отговаряла на телефонни обаждания.

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