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Президентът Йотова запозна върховния комисар на ООН по правата на човека със случая на Ива Михайлова

Президентът Йотова запозна върховния комисар на ООН по правата на човека със случая на Ива Михайлова
Прессекретариат на държавния глава

Президентът заяви, че страната ни е предложила на Скопие или Ива да бъде лекувана в България, или да бъде изпратен медицински екип от нашата страна за консултация

Президентът Илияна Йотова запозна върховния комисар на ООН по правата на човека Фолкер Тюрк с нарушаването на правата на българите в Република Северна Македония. Тя изтъкна, че в страната продължава да бъде упражняван системен институционален натиск и дискриминационно отношение, основани на етнически произход, съобщават от прессекретариата на държавния глава. 

За нас е недопустимо в 21 век хора да бъдат отстранявани от работа или недопускани до университет заради своя произход, да бъдат пребивани заради българския си произход. В Северна Македония ще влезе в сила и закон с обратно действие, който ще наруши свободата им на сдружаване“, посочи държавният глава.

Илияна Йотова запозна Фолкер Тюрк със случая на Ива Михайлова – 23-годишната жена със северномакедонско и българско гражданство, която не е допускана за лечение в България, тъй като срещу нея се води съдебен процес в Кочани. Президентът заяви, че страната ни е предложила на Скопие или Ива да бъде лекувана в България, или да бъде изпратен медицински екип от нашата страна за консултация, но северномакедонската страна не се е съгласила.

Миналата седмица Илияна Йотова представи случая на Ива Михайлова пред генералния секретар на Съвета на Европа Ален Берсе.

Президентът Йотова поздрави Фолкер Тюрк за активната му дейност за защита на човешките права. „Човешките права не са даденост и трябва постоянно да се борим за тях, особено в контекста на конфликтите от последните години. За съжаление се отказваме от вече приети документи в тяхна защита“, подчерта държавният глава.

Тя постави и въпроса за защитата на човешките права в ерата на изкуствения интелект, като подчерта, че едновременно с развитието на технологиите трябва да бъдат разработвани и адекватни политики. 

Илияна Йотова изтъкна, че България е пример за добър етнически модел в Европа.

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