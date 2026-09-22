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Крушарски се оттегля от Локомотив Пловдив

Крушарски се оттегля от Локомотив Пловдив
БТА

Бизнесменът иска 3 милиона евро да бъдат внесени в клубната каса, но няма да опрости задълженията към него

Собственикът на Локомотив Пловдив Христо Крушарски обяви, че се оттегля напълно от клуба и е готов да предостави безвъзмездно мажоритарния пакет акции.

Решението му идва след поредица от протести на част от привържениците, които настояват той да напусне управлението. Крушарски постави условие бъдещият собственик да внесе 3 милиона евро в касата на клуба.

По думите му сумата няма да бъде предназначена за него, а ще послужи като гаранция, че Локомотив ще завърши сезона в Първа лига и детско-юношеската школа ще продължи да функционира нормално.

„Подчертавам, че не искам тези пари за себе си. Това е гаранция, че няма да затрият отбора и че той ще може да играе в Първа лига“, заяви Крушарски пред „Телеграф“.

Той подчерта, че повече от десет години е управлявал клуба и иска да се увери, че следващите ръководители ще могат да се грижат за него.

„Имам незабравими моменти с Локомотив, но съм похабил и доста нерви и усилия. Няма как да ме изкарат виновен, ако съсипят всичко“, добави бизнесменът.

Крушарски обяви, че вече не участва в оперативното управление. То е поверено на членовете на Съвета на директорите Тома Цилев, Нина Вангелова и Тошо Ташев.

„Не формално, оттеглям се тотално“, категоричен беше собственикът на „черно-белите“.

Той разкри още, че е получавал заплахи по телефона и именно те са го накарали да промени позицията си. Крушарски уточни, че няма да опрости задълженията на клуба към него и ще потърси по законов ред всички суми, за които разполага с необходимите документи.

„Тези заплахи ме амбицираха да отстоявам правото си, защото всичко си има граници. Дал съм много повече на Локомотив и подарявам базата в „Тракия“, защото съм я направил за децата. За всичко, за което има надлежни документи, ще си търся парите докрай“, заяви Крушарски.

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