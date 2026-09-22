Зеленски след среща с Кристалина Георгиева: МВФ ще помогне на Украйна с част от средствата за 2027 г.

Международният валутен фонд (МВФ) ще помогне на Украйна да намери част от необходимите средства за осигуряването на финансова стабилност на страната през 2027 г. Това заяви украинският президент Володимир Зеленски след среща днес в Ню Йорк с управляващия директор на Международния валутен фонд (МВФ) Кристалина Георгиева.

Зеленски обяви това във Фейсбук. Украинският държавен глава е в Ню Йорк за общите политически дебати в рамките на 81-вата годишна сесия на Общото събрание на ООН.

"Срещнах се с управляващия директор на МВФ Кристалина Георгиева. МВФ ще помогне за намирането на част от необходимите средства за финансовата стабилност на Украйна през следващата година. Благодаря за това решение. В крайна сметка всяка икономическа стъпка на подкрепа е за справедлива защита на нашия народ“, посочи Зеленски, цитиран от Ройтерс.