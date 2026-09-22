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Макрон с предупреждение: В света се завръща законът на джунглата

Макрон с предупреждение: В света се завръща законът на джунглата
АР/БТА

Френският президент предупреди за задълбочаващото се разделение в международните отношения

Френският президент Еманюел Макрон предупреди за задълбочаващото се разделение в международните отношения и призова за по-силна подкрепа за ООН. Той направи изявлението си по време на общите политически дебати в рамките на 81-вата сесия на Общото събрание на организацията в Ню Йорк, предаде Франс прес.

Според Макрон светът е изправен пред избор между международен ред, основан на общи правила, и връщане към отношения, в които водеща е силата.

„Въпросът, който ни е зададен по много прост начин, е дали искаме да живеем в това естествено състояние, с форма на завръщане към закона на джунглата, или в цивилизована международна общност“, заяви френският държавен глава.

Макрон призова държавите да застанат зад ООН и да работят заедно по международните проблеми.

„Сега, повече от всякога, е наш дълг да застанем твърдо редом до Организацията на обединените нации, за да решим заедно всичко в общия интерес“, каза той.

В речта си френският президент засегна и ситуацията в ивицата Газа. Той определи случващото се там като „спектакъл, от който всеки трябва да се срамува“.

Макрон подчерта необходимостта от международни усилия за справяне с хуманитарната ситуация и за запазване на ролята на международните институции.

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