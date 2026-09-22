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Тейлър Суифт ще се превърне в най-награждавания изпълнител в историята на наградите на MTV

Тейлър Суифт ще се превърне в най-награждавания изпълнител в историята на наградите на MTV

Досега Суифт делеше рекорда с Бионсе

Певицата Тейлър Суифт ще постави нов рекорд на тазгодишните награди MTV Video Music Awards (VMA), след като ще получи новоучреденото отличие Artist Director Honors, предаде Асошиейтед прес.

С него общият брой на наградите ѝ от церемонията ще достигне 31, с което тя ще се превърне в най-награждавания изпълнител в историята.

В момента Суифт дели рекорда с Бионсе, като и двете имат по 30 отличия, отбелязва БТА.

Най-награждаваният мъж изпълнител е Еминем с 15 награди.

Новото отличие е предназначено за артисти, чиято работа зад камерата разширява възможностите на музикалния видеоклип и допринася за развитието на визуалното разказване на истории, съобщават организаторите.

Церемонията ще се състои в неделя, 27 септември, в Лос Анджелис.

Най-много номинации тази година има Мадона - 11, включително за видеоклип, изпълнител и песен на годината, както и за съвместна работа, режисура, художествено оформление, операторско майсторство, монтаж, хореография и визуални ефекти.

Суифт е втора по брой номинации с девет. Ариана Гранде и Сабрина Карпентър имат по седем, а Бруно Марс, PinkPantheress и Зара Ларсон - по пет. Сред номинираните за изпълнител на годината са Гранде, Марс, Карпентър, Морган Уолън, Мадона и Суифт.

Тазгодишните награди включват 26 артисти, които за първи път получават номинации. 

Категорията за най-добър денс видеоклип се завръща в програмата на наградите за първи път от седем години. Сред номинираните са Nobody's Girl на Тейт Макрей, New Religion на Биби Рекса и Faithless, Aperture на Хари Стайлс, Runway на Лейди Гага и Doechii, Confessions II - The Film на Мадона и „Dance ...“ на Slayyyter.

Мадона ще открие церемонията с изпълнение, което ще бъде първата ѝ поява на сцената на наградите от 23 години, допълва Асошиейтед прес.

Групата Nirvana ще получи наградата Video Vanguard за 2026 г. Сред предишните носители на отличието са Шакира, Бионсе, Ники Минаж, Мадона, Джанет Джаксън, Дженифър Лопес, Риана, Миси Елиът и Кейти Пери.

Гласуването на феновете в 13 категории започна в средата на август и ще продължи до 25 септември, а гласуването за най-добър нов изпълнител ще остане отворено и по време на самата церемония.

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