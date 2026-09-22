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Лични вещи на Брижит Бардо бяха продадени за 1 млн. евро на търг в Париж

Лични вещи на Брижит Бардо бяха продадени за 1 млн. евро на търг в Париж

Над 280 предмета от наследството на Бардо бяха продадени

Лични вещи на покойната френската актриса Брижит Бардо бяха продадени за близо 1 милион евро на търг в Париж, предаде ДПА.

Над 280 предмета от наследството на Бардо бяха продадени за общо 953 531 евро, включително таксите, съобщи аукционната къща Millon. 

Търгът в хотел „Друо“ продължи почти девет часа. Около 15 000 души посетиха аукционната къща в шестте дни преди това, за да разгледат личните вещи на актрисата, която почина през 2025 г.

Сред продадените предмети бяха пишеща машина „Оливети“, на която Бардо е написала втория том от мемоарите си, балетни пантофки „Репето“, портрети, плюшени играчки и множество малки вещи от ежедневието, предава БТА.

Цените варираха от 20 до 10 000 евро, като повечето предмети бяха оценени на по-малко от 100 евро. Постъпленията ще бъдат дарени на фондация „Брижит Бардо“ и на единствения ѝ син, Никола-Жак Шарие.

Бардо почина на 28 декември 2025 г. на 91-годишна възраст. Тя се оттегли от актьорската кариера в средата на 70-те години и се посвети на защитата на животните, като през 1986 г. основа фондацията „Брижит Бардо“.

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