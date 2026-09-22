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Тръмп и Бърнам се срещнаха за първи път

Тръмп и Бърнам се срещнаха за първи път
АР/БТА

Двамата обсъдиха войната в Украйна, статута на Фолклендските острови и търговските отношения между Великобритания и САЩ

Британският министър-председател Анди Бърнам се срещна за първи път с американския президент Доналд Тръмп в Ню Йорк. След разговорите британският премиер заяви, че между двамата се е създала „добра връзка“, въпреки различията им по редица външнополитически въпроси, предаде Ройтерс.

Двамата обсъдиха войната в Украйна, статута на Фолклендските острови и търговските отношения между Великобритания и САЩ.

„Тези отношения са от голямо значение за нас и ние ще ги развиваме“, заяви Бърнам.

След срещата Тръмп определи британския премиер като човек с „вроден бизнес нюх“. Разговорът се проведе на фона на предизвикателствата пред традиционно близките отношения между Вашингтон и Лондон, включително различията по въпроси на външната политика.

Сред обсъжданите теми е бил и спорът около бъдещето на съвместната американско-британска военна база на остров Диего Гарсия в Индийския океан.

Тръмп отново разкритикува британския план, определяйки го като „ужасна сделка“. Бърнам от своя страна заяви, че ще търси решение по въпроса.

Миналата година Великобритания постигна споразумение с Мавриций за прехвърляне на суверенитета над архипелага Чагос след повече от два века британско управление. В същото време Лондон трябва да запази за 99 години правото да използва Диего Гарсия и военната база на острова.

Необходимото за прилагането на споразумението законодателство обаче беше блокирано заради възражения от страна на САЩ.

„Не подкрепям това. Сделката беше ужасна“, заяви Тръмп, като изрази несъгласие с промяната на статута на архипелага.

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