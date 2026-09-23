Иван Костов: В управленската програма на Радев липсва дългосрочна стратегия за България

"Управленската програма на Румен Радев подлежи на сериозна критика, защото в нея, наред с многобройните цели, които обикновено присъстват в такива програми, липсва дългосрочна стратегия за развитието на страната".

Това заяви бившият премиер на България Иван Костов пред БТВ. По думите му България е поставена в положение да се съревновава със страните-членки на ЕС.

"В ЕС не е възможно да се говорят общи приказки и развитието на качеството на живот и икономически растеж изобщо. Още отсега ни виждат другите държави къде се намираме и на какво ниво се намираме".

Той беше попитан и дали изборът на нов състав на Висшия съдебен съвет и на нов главен прокурор може да доведе до реална промяна в съдебната система. Процедурите за избор на нови членове на ВСС вече са в ход, като по график изборите от професионалната квота трябва да се проведат през октомври и ноември.

Костов предупреди, че през годините различни управления са заявявали намерение да се борят с корупцията и да установят върховенство на закона, но според него често са избирали по-лесния подход – да установят контрол върху съдебната власт, вместо да проведат дълбоки структурни реформи.

По думите му целта трябва да бъде независима съдебна система, която да работи без политическо влияние и едновременно с това да не бъде използвана като инструмент срещу определени лица или групи.

„Много силно желая това управление да намери пътя и наистина да направи тези реформи, а не само да смени лицата“.

Според Костов това, което трябва да направи правителството е да разбере от какво се вълнуват хората и каква България искат да заварят като наследство.