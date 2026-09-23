Новини
Търси
Подкаст
Мнение

Иван Костов: В управленската програма на Радев липсва дългосрочна стратегия за България

Иван Костов: В управленската програма на Радев липсва дългосрочна стратегия за България
БТА

Според Костов това, което трябва да направи правителството е да разбере от какво се вълнуват хората и каква България искат да заварят като наследство

"Управленската програма на Румен Радев подлежи на сериозна критика, защото в нея, наред с многобройните цели, които обикновено присъстват в такива програми, липсва дългосрочна стратегия за развитието на страната".

Това заяви бившият премиер на България Иван Костов пред БТВ. По думите му България е поставена в положение да се съревновава със страните-членки на ЕС.

"В ЕС не е възможно да се говорят общи приказки и развитието на качеството на живот и икономически растеж изобщо. Още отсега ни виждат другите държави къде се намираме и на какво ниво се намираме".

Той беше попитан и дали изборът на нов състав на Висшия съдебен съвет и на нов главен прокурор може да доведе до реална промяна в съдебната система. Процедурите за избор на нови членове на ВСС вече са в ход, като по график изборите от професионалната квота трябва да се проведат през октомври и ноември.

Костов предупреди, че през годините различни управления са заявявали намерение да се борят с корупцията и да установят върховенство на закона, но според него често са избирали по-лесния подход – да установят контрол върху съдебната власт, вместо да проведат дълбоки структурни реформи.

По думите му целта трябва да бъде независима съдебна система, която да работи без политическо влияние и едновременно с това да не бъде използвана като инструмент срещу определени лица или групи.

„Много силно желая това управление да намери пътя и наистина да направи тези реформи, а не само да смени лицата“.

Според Костов това, което трябва да направи правителството е да разбере от какво се вълнуват хората и каква България искат да заварят като наследство. 

Още по темата

Иван Христанов пред "Таралеж": Мирчев да каже защо няма обща президентска кандидатура

Иван Христанов пред "Таралеж": Мирчев да каже защо няма обща президентска кандидатура

Таня Скринска за Таралеж: Бюджет 2027 ще е големият тест за правителството на Радев

Таня Скринска за Таралеж: Бюджет 2027 ще е големият тест за правителството на Радев

Димитър Ганев за "Таралеж": Цените и сметките може да изкарат хората на протест след Нова година

Димитър Ганев за "Таралеж": Цените и сметките може да изкарат хората на протест след Нова година

Добави Таралеж в предпочитани източници в Google

Още от Мнение

Ройтерс: Забрана на износа на дизел от САЩ може да задълбочи световния недостиг на горива

Ройтерс: Забрана на износа на дизел от САЩ може да задълбочи световния недостиг на горива

Мария Пиргова: Костадинов трябваше да се оттегли - очаквах по-силен ход от "Възраждане"

Мария Пиргова: Костадинов трябваше да се оттегли - очаквах по-силен ход от "Възраждане"

Мариана Кукушева: Цената на хляба не може да бъде товар само за хлебарите

Мариана Кукушева: Цената на хляба не може да бъде товар само за хлебарите

На места дизелът достигна 2 евро за литър - цените на горивата продължават да се покачват

На места дизелът достигна 2 евро за литър - цените на горивата продължават да се покачват

Проф. Пимпирев: Президентската институция трябва да бъде независима

Проф. Пимпирев: Президентската институция трябва да бъде независима

Водещи

Строежи в "Княжево" под лупа след сигнали на жители

Строежи в "Княжево" под лупа след сигнали на жители

  • Преди 3 минути
Делян Пеевски отрича да има връзка с фирми за мантинели

Делян Пеевски отрича да има връзка с фирми за мантинели

Експерти срещу пълната забрана за изпреварване от тирове: Предупреждават за колони и още напрежение на пътя

Експерти срещу пълната забрана за изпреварване от тирове: Предупреждават за колони и още напрежение на пътя

  • Преди 13 минути
Трима загинаха на пътя Казанлък - Стара Загора

Трима загинаха на пътя Казанлък - Стара Загора

ЦСКА затяга колана: максимум трима нови през зимата

ЦСКА затяга колана: максимум трима нови през зимата

  • Преди 17 минути
Един кардиолог на над 6200 души в 19 области: Предлагат бонуси за млади лекари

Един кардиолог на над 6200 души в 19 области: Предлагат бонуси за млади лекари

  • Преди 22 минути
След наводнението в Пещера има опасност градът да остане без питейна вода

След наводнението в Пещера има опасност градът да остане без питейна вода

Весела Лечева се срещна с президента на Олимпийския съвет на Азия

Весела Лечева се срещна с президента на Олимпийския съвет на Азия

  • Преди 29 минути
38-годишният Богомил Атанасов е в неизвестност, близките му молят за помощ

38-годишният Богомил Атанасов е в неизвестност, близките му молят за помощ

  • Преди 32 минути
Левски готви поне 2 милиона евро за нов нападател

Левски готви поне 2 милиона евро за нов нападател

  • Преди 39 минути
Работник загина при инцидент в Колизеума, затвориха част от забележителността

Работник загина при инцидент в Колизеума, затвориха част от забележителността

  • Преди 39 минути
Какво ще стане на пазара на горивата

Какво ще стане на пазара на горивата

Ройтерс: Забрана на износа на дизел от САЩ може да задълбочи световния недостиг на горива

Ройтерс: Забрана на износа на дизел от САЩ може да задълбочи световния недостиг на горива

  • Преди 47 минути
Следи от производство на луксозно стъкло откриха в средновековния град Русокастро

Следи от производство на луксозно стъкло откриха в средновековния град Русокастро

  • Преди 52 минути
Елена Поптодорова: САЩ внесоха 1 млрд. долара от вноската си към ООН преди сесията

Елена Поптодорова: САЩ внесоха 1 млрд. долара от вноската си към ООН преди сесията