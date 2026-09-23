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Мария Пиргова: Костадинов трябваше да се оттегли - очаквах по-силен ход от "Възраждане"

Мария Пиргова: Костадинов трябваше да се оттегли - очаквах по-силен ход от "Възраждане"
БТА

"Иван Христанов ще разсейва вота за Гюров и Кандев", коментира от своя страна проф. Румяна Коларова

"Няма сериозна, стабилна икономика и българите използват изброите за печелене. Българите винаги са печелили чрез политиката, затова изборите ни са доста изкривени. Промените след изборите през април внасят много ново - "Прогресивна България" върви много напред, останалите се съобразяват с новата обстановка. Самата политическа система е в период на пренастройване, което виждаме и на тези избори".

Това кака политологът проф. Мария Пиргова пред БТВ. Според нея ще има малко разсейване на вота.

"Мислех, че Възраждане ще изиграе по-силен ход. Костадинов президент, Волгин - вицепрезидент е много слаб ход. По-добрият вариант беше Волгин - кандидат за президент и оттегляне на Костадинов от участие".

Според Пиргова - двойката Йотова-Вълчев ще спечели.

"Държавата върви към повече сигурност, стабилизация. Иска се сериозно управление без разправии. Струва ми се, че ще вървим към стабилизация с Йотова в президентството и правителството на Радев".

Според проф. Румяна Коларова - стартовата позиция, която социолозите ще регистрират след седмица, ще бъде ориентир, от който в някаква степен ще може да правим анализи.

"Всяка една двойка има своите плюсове и минуси. Предполагам, че Йотова и Вълчев ще ги виждаме в широки тъмни дрехи, ще има няколко теми, които ще бъдат болезнени. При двойката Гюров-Кандев - Кандев е слаба фигура. Аз бих го оценила като тотал щета, вероятно няма да му дават много да говори. Развръзката ще дойде от икономическите тенденции и политическия дебат".

Според проф. Коларова - разсейване на гласове може да има.

"Иван Христанов ще разсейва вота за Гюров и Кандев. Решаваща роля имат тези, които няма да гласуват. На първи тур каква част от потенциалния електорат на една от трите водещи двойки няма да отидат да гласуват - това е първият голям въпрос. Вторият - дали ще има някаква преориентация. Аз не виждам как избирателите на ГЕРБ, които не са гласували на първи тур, ще отидат да гласуват на втори".

Политологът Теодор Славев е на мнение, че "големият брой кандидати не означава голяма конкуренция".

"Там има хора, които говорят с извънземни, хора, които се явяват на всякакви изброи за да не ги забравим. Тук важни и за балотажа и за първи тур ще бъдат липсващите кандидати - имаме втората политическа сила, която няма кандидати и имаме ДПС, което мълчи. Те не се регистрираха вчера".

Според него по-голяма част от избирателите на ГЕРБ няма да излязат да гласуват. По думите му това ще доведе до намаляване на избирателната активност.

"Не знам до колко знаците на лидера биха повлияли на избирателите. Важно е дали Борисов ще отиде да гласува на първи тур. За мен Борисов се опитва да се договори с двата лагера".

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