Мария Пиргова: Костадинов трябваше да се оттегли - очаквах по-силен ход от "Възраждане"

"Няма сериозна, стабилна икономика и българите използват изброите за печелене. Българите винаги са печелили чрез политиката, затова изборите ни са доста изкривени. Промените след изборите през април внасят много ново - "Прогресивна България" върви много напред, останалите се съобразяват с новата обстановка. Самата политическа система е в период на пренастройване, което виждаме и на тези избори".

Това кака политологът проф. Мария Пиргова пред БТВ. Според нея ще има малко разсейване на вота.

"Мислех, че Възраждане ще изиграе по-силен ход. Костадинов президент, Волгин - вицепрезидент е много слаб ход. По-добрият вариант беше Волгин - кандидат за президент и оттегляне на Костадинов от участие".

Според Пиргова - двойката Йотова-Вълчев ще спечели.

"Държавата върви към повече сигурност, стабилизация. Иска се сериозно управление без разправии. Струва ми се, че ще вървим към стабилизация с Йотова в президентството и правителството на Радев".

Според проф. Румяна Коларова - стартовата позиция, която социолозите ще регистрират след седмица, ще бъде ориентир, от който в някаква степен ще може да правим анализи.

"Всяка една двойка има своите плюсове и минуси. Предполагам, че Йотова и Вълчев ще ги виждаме в широки тъмни дрехи, ще има няколко теми, които ще бъдат болезнени. При двойката Гюров-Кандев - Кандев е слаба фигура. Аз бих го оценила като тотал щета, вероятно няма да му дават много да говори. Развръзката ще дойде от икономическите тенденции и политическия дебат".

Според проф. Коларова - разсейване на гласове може да има. "Иван Христанов ще разсейва вота за Гюров и Кандев. Решаваща роля имат тези, които няма да гласуват. На първи тур каква част от потенциалния електорат на една от трите водещи двойки няма да отидат да гласуват - това е първият голям въпрос. Вторият - дали ще има някаква преориентация. Аз не виждам как избирателите на ГЕРБ, които не са гласували на първи тур, ще отидат да гласуват на втори".

Политологът Теодор Славев е на мнение, че "големият брой кандидати не означава голяма конкуренция". "Там има хора, които говорят с извънземни, хора, които се явяват на всякакви изброи за да не ги забравим. Тук важни и за балотажа и за първи тур ще бъдат липсващите кандидати - имаме втората политическа сила, която няма кандидати и имаме ДПС, което мълчи. Те не се регистрираха вчера".