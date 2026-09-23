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Управляващите отхвърлиха исканията на опозицията за изслушване на министри в седмичната програма на НС

Управляващите отхвърлиха исканията на опозицията за изслушване на министри в седмичната програма на НС
БТА

Депутатите започват днес работа с обсъждането на първо четене на нов законопроект за потребителския кредит, внесен от Министерския съвет

Мнозинството в пленарната зала не прие исканията на опозицията за изслушване на министри и включване на допълнителни точки при гласуването на седмичната програма на Народното събрание.

Не бе прието предложението на ГЕРБ-СДС днес да бъде изслушана министърът на енергетиката Ива Петрова заради постъпила информация за предстоящо прекратяване на участието на българската държава чрез БЕХ в търсенето на нефт и газ в находището „Хан Аспарух“, блок 1.

Отхвърлено беше искането на „Възраждане“ като първа точка утре да бъдат изслушани МВР, Министерството на отбраната, ДАНС и ДАР във връзка с публично разпространена информация за провеждане на обучение на българска територия от чуждестранни инструктори от специални части на чуждестранни военнослужещи.

Не се прие и искането на Венко Сабрутев от „Продължаваме промяната“ трета точка утре да бъде първото четене на промени в Закона за движение по пътищата.

Отхвърлено беше предложението на Божидар Божанов от „Демократична България“ като първа точка днес да бъде разгледан проект на решение за възлагане на Сметната палата да извърши одит на изпълнението на дейността на Държавна агенция „Държавен резерв и военновременни запаси“ по отношение на резерва на горива.

Депутатите започват днес работа с обсъждането на първо четене на нов законопроект за потребителския кредит, внесен от Министерския съвет.

 

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