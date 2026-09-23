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Зимна приказка през септември (СНИМКИ)

Зимна приказка през септември (СНИМКИ)
Facebook/Meteo Bulgaria

Астрономическата есен настъпи в 3.05 часа тази нощ, а 23 септември е денят на есенното равноденствие

Сняг натрупа по високите части на планините в България.

От Meteo Bulgaria публикуваха кадри от заслон Ботев. 

Астрономическата есен настъпи в 3.05 часа тази нощ, а 23 септември е денят на есенното равноденствие.

Днес облачността над страната ще бъде променлива. На места, главно в планинските, централните и източните райони, ще има превалявания от дъжд. Ще духа слаб и умерен вятър от запад-северозапад. Максималните температури ще бъдат между 17° и 22°, за София - около 17°.

Над Черноморието ще бъде предимно облачно. На места ще превалява дъжд. Ще духа умерен и временно силен вятър от север-северозапад. Максималните температури ще бъдат 19°-21°. Температурата на морската вода е 22°-24°. Вълнението на морето ще бъде 2-3 бала.

В четвъртък ще има променлива облачност, над много райони намаляваща до слънчево време. Вятърът от северозапад ще отслабне. Минималните температури в по-голямата част от страната ще бъдат между 5° и 10°, по-ниски в отделни котловини в Северна и Западна България, където не са изключени и слаби слани.

Дневните температури ще започнат да се повишават, максималните ще са между 19° и 24°. През следващите дни през страната ще премине ново атмосферно смущение.

В петък от запад на изток облачността ще се увеличи и на места в Западна България ще има валежи от дъжд.

В събота валежи ще има и в източните райони. Вятърът за кратко ще се ориентира от югоизток, впоследствие ще е от север-северозапад и след временното затопляне, в събота отново ще е хладно с максимални температури между 18° и 23°.

Минималните температури ще се повишат, ще са между 8° и 13°.

В неделя и през първите дни от новата седмица времето ще бъде предимно слънчево и отново ще е по-топло. По-значителни увеличения на облачността ще има над източните райони и там има повишена вероятност на отделни места да превали слаб дъжд. Вятърът ще е слаб от изток.

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