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Небето на 23 септември: Есента започва със студено утро, до 22 градуса и сняг над 2000 метра

Небето на 23 септември: Есента започва със студено утро, до 22 градуса и сняг над 2000 метра

Температурите падат до 5–10 градуса сутринта, денят остава ветровит и с локални слаби валежи, а в София се очакват около 17 градуса

Астрономическата есен настъпи тази нощ в 03:05 ч. и времето в България вече напълно отговаря на сезона. В сряда, 23 септември, ще бъде чувствително по-хладно от началото на седмицата, с променлива облачност, слаб дъжд на отделни места и северозападен вятър. Максималните температури ще бъдат предимно между 17° и 22°.

Към сутрешната проверка няма потвърден действащ предупредителен цветови код на НИМХ за 23 септември. Жълтото предупреждение за силен вятър и вълнение по Черноморието беше в сила за 22 септември.

Между 5 и 10 градуса сутринта

Минималните температури в по-голямата част от страната са между 5° и 10°, като по Черноморието остават по-високи.

Облачността през деня ще бъде променлива, на моменти значителна. На отделни места ще има слаби валежи от дъжд, без условия за повсеместна или интензивна валежна обстановка.

Ще духа умерен северозападен вятър, който постепенно ще отслабва.

Атмосферното налягане е малко по-високо от средното за септември и няма да се променя съществено.

София – студено утро и около 17 градуса

В столицата минималната температура е около 6°–7°, а към 06:30 ч. е около 9°.

През деня ще има променлива облачност и слънчеви интервали. Вероятността за съществен валеж е малка, а максималната температура ще бъде около 17°.

Северозападният вятър ще бъде слаб до умерен.

По Черноморието – облаци и слаб дъжд на юг

По Черноморието облачността ще бъде променлива, като по Южното Черноморие по-често ще е значителна и главно там на места ще превали слаб дъжд.

Ще духа умерен, временно силен север-северозападен вятър.

Максималните температури ще бъдат 19°–21°, температурата на морската вода – 22°–24°, а вълнението – 2–3 бала.

В планините – сняг над 2000 метра

В планините ще бъде променливо до предимно облачно. На места ще има слаби валежи от дъжд, а над около 2000 метра – от сняг.

Ще духа умерен до силен север-северозападен вятър.

Максималната температура на 1200 метра ще бъде около 10°, а на 2000 метра – около 2°.

След първия сняг по най-високите части във вторник, зимният елемент във времето се запазва и днес само във високопланинския пояс.

В четвъртък кратко затопляне, в петък отново повече облаци

В четвъртък, 24 септември, вятърът ще отслабне и на повече места ще има слънчеви часове. Дневните температури ще се повишат с няколко градуса, като в София се очакват около 20°–21°.

В петък облачността отново ще се увеличи. Актуалните прогностични модели дават по-висока вероятност за валежи, а температурите временно ще се понижат.

И в събота ще остане по-облачно и на места дъждовно. През неделя тенденцията е към намаляване на валежите и постепенно стабилизиране, а в началото на следващата седмица температурите отново бавно ще тръгнат нагоре.

23 септември поставя истински есенен акцент във времето – студено утро с едва 5–10 градуса, максимум до 22, северозападен вятър, слаб дъжд на места и сняг над 2000 метра.

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