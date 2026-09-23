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Лятото на 2026: Дунав пресъхна на места, Батак, Пещера и Струмяни бяха наводнени

Лятото на 2026: Дунав пресъхна на места, Батак, Пещера и Струмяни бяха наводнени
Снимка: БТА

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Лятото на 2026-а година официално си отиде. На 23 септември в 03 часа и 05 минути настъпи есенното равноденствие и започна астрономическата есен.

Изминалото лято донесе сериозни колебания в речните нива у нас – от постепенно понижаване и пресъхване на реки до повишения, поройни и речни наводнения. Ето какво показват данните на НИМХ.

Хидрологичните факти за лято 2026:

През по-голямата част от сезон лято 2026 речните нива в България са останали без съществени изменения или са се понижавали. През юни водните количества на реките при измервателните станции от мониторинговата мрежа на НИМХ са били около и над праговете за средни води и около праговете за високи води.

През юли водните количества са били около и под праговете за средни води, а през август – под праговете за средни води и около праговете за ниски води.

От 12 и съответно 17 август реките Факийска при с. Зидарово и Речица при с. Ваксево са пресъхнали. В резултат на валежи в отделни периоди са регистрирани повишения на речните нива в страната, както и редица речни, поройни и дъждовни наводнения.

По-значителни повишения са регистрирани в периодите 1–7 и 22–25 юни, 19–21 юли и 24–25 август, както следва:

1–7 юни: във водосборите на реките Вит (с до 103 см при гр. Тетевен на р. Бели Вит), Осъм (с до 103 см при с. Изгрев), Янтра (с до 178 см при с. Джулюница на едноименната река), Провадийска (с до 137 см при гара Синдел), Камчия (с до 348 см при с. Гроздьово, със 148 см при с. Бероново и с 274 см при с. Тича на р. Луда Камчия) и Тунджа (със 124 см при гара Чумерна на р. Беленска).

На 6 и 7 юни е наводнено с. Лиляче; в периода 2–6 юни реките Черна (приток на р. Голяма Камчия) и Голямо дере (приток на р. Голяма Камчия) излизат от коритата си и наводняват съответно селата Тича и Медовец.

22–25 юни: във водосбора на река Осъм (с до 157 см при с. Изгрев).

19–21 юли: във водосбора на р. Марица (с до 31 см при гр. Харманли на р. Харманлийска) и на р. Арда (с 46 см при гр. Рудозем).

24–25 август: във водосборите на реките Искър (с до 89 см при гр. Нови Искър), Марица (с до 120 см при гр. Пещера на р. Стара (Пещерска), Арда (с до 68 см при гр. Смолян на р. Бяла), Струма (с до 31 см при с. Градево на р. Градевска).

В резултат на интензивни валежи на 24 август са регистрирани поройни и речни наводнения на териториите на общините Батак, Пещера и Струмяни.

Река Дунав също премина през лято на маловодие. В края на юли и през август нивото на реката по българския участък спадна значително, което доведе до ограничения за корабоплаването, спиране на фериботната връзка Оряхово–Бекет и появата на нови острови и сухи участъци. В края на август беше отчетено известно покачване на нивата. 

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