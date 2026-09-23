Къде се пътува трудно на 23 септември: стеснения край Чирпан, Кочериново и Селище

Шофьорите трябва да предвидят временни стеснения от 08:00 часа при Селище, от 10:00 часа на АМ „Тракия“ край Чирпан и от 12:00 часа при Кочериново. По АМ „Хемус“ движението към София остава прехвърлено в платното за Варна край Шумен и между Игнатиево и пътен възел „Летище“.

АПИ не съобщава за нов тежък инцидент или пълно затваряне на основна автомагистрала. Днес няма обща часова забрана за камионите над 12 тона – празничното ограничение приключи в 20:00 часа на 22 септември.

Смяна на камери край Чирпан, Кочериново и Селище

От 08:00 до 18:00 часа движението при 6-и км на път III-106 Благоевград – Станке Лисичково, в района на село Селище, ще преминава в една лента. Трафикът ще се регулира от сигналисти.

От 10:00 часа до приключване на работата ще бъде затворена първата активна лента при 172-и км на АМ „Тракия“ край Чирпан в посока Бургас. Автомобилите ще преминават през останалите свободни ленти.

Между 12:00 и 21:00 часа при 353-и км на път I-1 в района на Кочериново движението поетапно ще бъде ограничавано в едната лента и ще се извършва двупосочно в свободната.

Краткотрайни стеснения за профилактика на камери са планирани и по път I-5 в Старозагорска област: от 10:30 до 11:00 часа край Казанлък, от 11:30 до 12:00 часа при Ягода, от 12:00 до 12:30 часа при Крън и от 13:00 до 13:30 часа в района на Шипка.

Автомагистрала „Хемус“

Между 350-и и 363-и км край Шумен платното към София е затворено за ремонт. Движението се извършва двупосочно в платното към Варна, като организацията е обявена до 24 септември.

Между надлеза при Игнатиево и пътен възел „Летище“, от 419-и до 422-и км, трафикът също е двупосочен в платното към Варна. Днес е последният обявен ден на ограничението.

Между 1-и и 9-и км към Варна скоростта е ограничена до 90 км/ч, а автомобилите над 12 тона се движат в аварийната лента. Между 23-и и 30-и км ограничението е 100 км/ч.

При 34-и км към София продължава обследването на анкерна стена. Между пътните възли „Боаза“ и „Дерманци“ остава забраната за автомобили над 12,5 тона.

Автомагистрала „Тракия“

Освен стеснението край Чирпан, между 34-и и 39-и км към Бургас се полага пътна маркировка, като скоростта е ограничена до 100 км/ч. При Мухово, между 44-и и 46-и км, се работи в аварийната лента.

Ограничение до 100 км/ч има между 56-и и 61-и км, между 208-и и 229-и км към София и между 218-и и 229-и км към Бургас.

В Сливенска област, между 229-и и 273-и км, се извършват дейности по почистване и събиране на отпадъци. Организацията е обявена до 25 септември.

Автомагистралите „Струма“ и „Марица“

По АМ „Струма“ между 10-и и 12-и км към София е ограничена аварийната лента заради почистване на откоси.

Между 16-и и 18-и км към София, от 10:00 до 16:00 часа, е затворена външната активна лента. Движението преминава през изпреварващата и другата активна лента.

При пътен възел „Даскалово“ от 16:00 до 20:30 часа действа временна организация за облекчаване на трафика към Перник и Кюстендил.

По АМ „Марица“, между 109-и и 111-и км към „Капитан Андреево“, движението е в една лента заради ремонт на фуги на две съоръжения. Скоростта е ограничена до 50 км/ч. Между 2-и и 18-и км към Свиленград се работи в аварийната лента, като днес е последният обявен ден на тази организация.

По АМ „Черно море“ и АМ „Европа“ няма въведени ограничения.

Основни пътища и затворени участъци

По път I-1 между Враца и Мездра, от 151-и до 161-и км, движението се извършва в една лента заради ремонт на настилката.

По стария път между гара Яна и Ботевград се преминава поетапно в една лента. Участъкът между 210-и и 213-и км остава затворен заради аварийното състояние на анкерна стена, а обходът е по АМ „Хемус“.

По път I-9 между Обзор и Баня трафикът преминава в една лента заради ремонт.

Път III-9009 между Ново Паничарево и Ясна поляна е затворен за всички автомобили, включително тези със специален режим. Обходът е по път I-9 до пътен възел „Крайморие“, по път II-99 до пътен възел „Приморско“ и по път III-992 до Ясна поляна.

Път III-868 между Рудозем и Смолян е затворен за всички превозни средства. Обходът е по направлението Смолян – Чокманово – Смилян – Рудозем.

Път III-2904 между Кардам, Захари Стояново и Дуранкулак остава затворен за основен ремонт. Обходът е през Генерал Тошево, Преселенци, Сърнино и Спасово.

В Свищов е затворен участък от път II-52 заради ремонт на ВиК съоръжение. Трафикът е пренасочен по градската улична мрежа.

По пътя Габрово – Узана движението е спряно от 09:00 до 12:00 и от 13:00 до 17:00 часа. Ограничението важи в работните дни до 25 септември.

През прохода „Републиката“ към Велико Търново се преминава поетапно в една лента заради ремонт на настилката.

Проходи

„Върбишки“, „Дюлински“, „Златишки“ и „Пампорово“ са затворени за всички автомобили.

„Котленски“, „Печинско“, „Превала“, „Предел“, „Приморски“, „Републиката“, „Ришки“, „Рожен“ и „Троянски“ са отворени.

През „Айтоски“ не се допускат автомобили над 12 тона, а през „Вратник“ и „Твърдишки“ – над 10 тона. За „Петрохан“ важи забрана за автомобили над 12 тона, с дължина над 12 метра и за превозни средства с ремаркета. През „Шипка“ остава ограничението за определени категории тежкотоварни автомобили.

Гранични пунктове

Към 06:35 часа „Гранична полиция“ все още не е публикувала справка към 06:00 часа на 23 септември. Последната налична информация е към 06:00 часа на 22 септември и не представлява текущо измерване на трафика тази сутрин.

По нея трафикът на изход за товарни автомобили през „Капитан Андреево“ и „Лесово“ е изключително интензивен. По границите с Румъния, Гърция, Сърбия и Северна Македония движението е било нормално.

През „Рудозем“, „Златоград“, „Маказа“ и „Ивайловград“ преминават леки автомобили и микробуси до 3,5 тона. Фериботните връзки Оряхово – Бекет и Свищов – Зимнич остават временно преустановени заради ниското ниво на Дунав.

Времето

На 23 септември облачността ще бъде променлива, а на отделни места ще има слаби валежи от дъжд. Ще духа умерен северозападен вятър.

Минималните температури ще бъдат предимно между 5 и 10 градуса, по-високи по Черноморието. Максималните ще достигнат между 17 и 22 градуса, в София – около 17 градуса.

По мокрите участъци и при краткотрайните валежи водачите трябва да предвидят намалена видимост и по-дълъг спирачен път.