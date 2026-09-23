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ООН обсъжда войните и предизвикателствата пред изкуствения интелект

ООН обсъжда войните и предизвикателствата пред изкуствения интелект
БТА/АП

81-вата сесия на Общото събрание на ООН беше открита във вторник в Ню Йорк

Войните и изкуствения интелект във фокуса на 81-вата сесия на Общото събрание на ООН. 

Тръмп преименува изкуствения интелект на суперинтелект и каза, че който го има, ще има всичко.

"Няма да спирам развитието на нещо, което ще е много по-голямо от Индустриалната революция", каза американският президент. 

Американският президент каза, че трябва да вземе голямо решение -  да сключи споразумение с Техеран или да „унищожи Ислямската република“.

САЩ и Иран водят преговори чрез посредници от много месеци. Преговорите продължават дори тази седмица в кулоарите на Обединените нации.

Според президента на САЩ, Иран „изчаква междинните избори през ноември, за да вземе решение дали да сключи това споразумение“. Тръмп не отрече възможността да разговаря с иранския президент Пезешкиян. 

Тръмп разговаря и с президента Володимир Зеленски - двамата са обсъдили искането на Тръмп Украйна да прекрати атаките по енергийни обекти в Русия.

Според Володимир Зеленски, двамата са на мнение, че войната в Украйна трябва да приключи преди началото на зимата.

Тръмп отново каза, че е спрял 8 войни и е прекратил конфликта в Газа, въпреки че „Хамас” все още не се е разоръжил, а израелските войски все още са там.

Редица лидери отправиха остри критики към Израел и заклеймиха това, което се случва в Газа. Сред тях беше президентът на Турция Реджеп Ердоган. По време на неговата реч, докато той говореше за действията на Израел и за геноцид, израелската делегация напусна залата.

Хуманитарната криза в Газа се очаква да бъде и част от речта на българския президент Илияна Йотова.

Вчера тя се срещна както с представители на Световния еврейски комитет, така и с краля на Йордания Абдула II, който пък от трибуната на ООН заяви, че израелските заселници в Газа извършват военни престъпления.

Хуманитарната катастрофа в Газа е факт. Днес тя прозвуча в изказванията на всички големи лидери, включително и на генералния секретар на ООН", каза Илияна Йотова пред български журналисти. „Утре в своето изказване аз ще говоря за хуманитарния елемент в тази криза. Ще говоря за това, че има българин, който загина там в хуманитарна мисия. Ще говоря за това как служителите на ООН трябва да бъдат защитавани в тези мисии и за конкретните решения, които ООН трябва да предложи. Надявам се да имам възможност да се видя и с Николай Младенов, за да науча и последните новини каква ще бъде следващата стъпка по отношение на Газа. Ще има нова голяма конференция и на ниво Европейски съюз, която ще бъде организирана в Йордания, на която ще бъдат поканени държавите от Съюза, за да участват във възстановяването на страните от Близкия изток. И тук специално беше подчертана ролята на българските строителни фирми в това отношение", каза Илияна Йотова.

Вчера Илияна Йотова беше и на традиционния прием, даван от президента Доналд Тръмп по случай седмицата на високо ниво.

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