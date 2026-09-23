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Слави Трифонов бутна паметната плоча на Петрохан (СНИМКА)

Слави Трифонов бутна паметната плоча на Петрохан (СНИМКА)
Facebook/Слави Трифонов

"Ако някой ненормалник реши пак да сложи плоча, пак ще я унищожа", категоричен е лидерът на ИТН

Лидерът на "Има такъв народ" Слави Трифонов бутна паметната плоча на Петрохан. За действието си той се похвали в личния си Фейсбук профил, като прикачи и снимка.
 
"Поставял съм паметна плоча. Тя се намира на плажа край Синеморец и е в памет на двама смели, всеотдайни и жертвоготовни мъже - Петър Тодоров и Христо Стефанов. Те спасиха две давещи се деца от морето, но самите те не успяха да излязат и загинаха. Живот за живот. Бях изключително впечатлен от тяхната смелост и саможертва, поисках разрешение от общината в Царево, показах им проекта, уточнихме мястото и сега там има паметна плоча. На нея, освен имената на Петър Тодоров и Христо Стефанов, пише още: „Живите затварят очите на мъртвите, мъртвите отварят очите на живите!“.

Припомняме, че в началото на месец април близки и приятели на загиналите в случая „Петрохан“ поставиха паметна плоча в района на трагедията край прохода.

Инициативата беше организирана от Ралица Асенова – майката на Николай Златков, която още през март поиска достъп до хижа „Петрохан“, за да отбележи мястото в памет на жертвите. Заради ограничения достъп до самата хижа тогава, плочата е поставена в близост до отбивката на прохода.

Трифонов заявява категорично, че "това на прохода Петрохан не е паметна плоча".
 
"Това е зловеща подигравка с морала и законността на нашето общество. Гнус ме е да коментирам какво означава перо с цветовете на дъгата, кръстосано с нож и това, че името на педофила-убиец и имената на убитите от него едно дете и един младеж са изписани редом едно до друго. Това е толкова откачено, сбъркано, ненормално и абсурдно, че всеки нормален човек е просто потресен. На всичкото отгоре за поставянето на тази паметна плоча на педофилията, убийството и самоубийството няма никакво разрешение от общината в Берковица, на чиято територия е Петрохан. Съществуването на такава плоча е позор, срам, унижение и възхвала на несправедливостта и беззаконието. Общината в Берковица не се погрижи да премахне този срам. За това се погрижих аз!
П.С. Ако някой ненормалник реши пак да сложи плоча, пак ще я унищожа".

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