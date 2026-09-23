Слави Трифонов бутна паметната плоча на Петрохан (СНИМКА)

Лидерът на "Има такъв народ" Слави Трифонов бутна паметната плоча на Петрохан. За действието си той се похвали в личния си Фейсбук профил, като прикачи и снимка.

"Поставял съм паметна плоча. Тя се намира на плажа край Синеморец и е в памет на двама смели, всеотдайни и жертвоготовни мъже - Петър Тодоров и Христо Стефанов. Те спасиха две давещи се деца от морето, но самите те не успяха да излязат и загинаха. Живот за живот. Бях изключително впечатлен от тяхната смелост и саможертва, поисках разрешение от общината в Царево, показах им проекта, уточнихме мястото и сега там има паметна плоча. На нея, освен имената на Петър Тодоров и Христо Стефанов, пише още: „Живите затварят очите на мъртвите, мъртвите отварят очите на живите!“.