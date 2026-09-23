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Йотова от Ню Йорк: Европа и най-вече ЕС някак си остава на заден план

Йотова от Ню Йорк: Европа и най-вече ЕС някак си остава на заден план
БТА

Йотова изрази очакване ЕС да играе по-важна роля за решаване на конфликтите в Украйна и Близкия изток

Президентът Илияна Йотова изрази очакване Европейският съюз да играе по-важна роля за решаване на конфликтите в Украйна и Близкия изток, предава БТА.

Президентът говори пред български журналисти в Ню Йорк, където участва в започналите вчера българско време общи политически дебати в рамките на 81-вата годишна сесия на Общото събрание на ООН.

"Мирът беше най-използваната дума, която чух на срещите си в ООН", каза тя. 

Илияна Йотова оглавява българската делегация на форума.

Тя пристигна в понеделник в Ню Йорк със закъснение, тъй като самолетът, с който пътуваше, бе отклонен към Бостън заради проблема с въздушния трафик в североизточната част на САЩ, причинен от прекъснат при строителни дейности оптичен кабел в Ню Джърси.

"Това, което забелязах и което ме тревожи, е, че Европа беше спомената много малко в днешните речи в ООН. Европа и най-вече ЕС някак си остава на заден план. Очаквам много европейски лидери да говорят утре (днес българско време - бел. авт.) по тази тема, защото не може да има мирно решение на конфликтите в Украйна и Близкия изток без амбициозни, категорични и експертни предложения от страна на Европейския съюз".

Илияна Йотова заяви, че ще говори в своята реч за войната в Украйна.

"Това е конфликт в сърцето на Европа. Ние не може да стоим настрана и да казваме, че конфликтът се решава между Русия, Украйна и Съединените щати".

Президентът Йотова изрази надежда да има възможност да разговаря в Ню Йорк с председателя на Съвета за мир Николай Младенов, за да научи последните новини какви ще бъдат следващите стъпки по отношение на ивицата Газа.

Тя каза, че най-използваната дума, която е чула на срещите си в ООН, е "мир". Не война, не конфликти, не кризи, а думата "мир" от всички лидери на срещите, които имах досега, отбеляза Илияна Йотова.

Държавният глава каза, че генералният секретар на ООН Антонио Гутериш е поставил "изключително точна диагноза на света, в който живеем": миналата година по света е имало 60 въоръжени конфликта - най-много след Втората световна война. Оттук нататък, освен констатациите, диалога и дискусиите, обаче е време за конкретни решения, подчерта Илияна Йотова.

Президентът по-конкретно се обяви за дипломация и съвместно търсене на решения на масата за преговори. В същото време Илияна Йотова отчете рекордния брой конфликти по света след Втората световна война и все по-голямото въоръжаване на страните.

ООН е създадена след края на Втората световна война, за да не бъдат допуснати нови конфликти след най-смъртоносната война в историята на човечеството.

По-рано днес президентът Йотова имаше срещи със словашкия си колега Петер Пелегрини, с върховния комисар на ООН по правата на човека Фолкер Тюрк, с председателя на Световния еврейски конгрес Роналд С. Лаудер и с краля на Йордания Абдула Втори.

Държавният глава също така участва в събитие на тема "Защита на правата на децата в контекста на изкуствения интелект (ИИ): Коалицията за правата и защитата на децата в ерата на ИИ като инструмент за практически действия.". Събитието бе организирано от Франция, Кения, Испания и Австралия.

Говорейки пред български журналисти в Ню Йорк, Йотова каза, че е разказала подробно пред Фолкер Тюрк за случая с Ива Михайлова в Република Северна Македония. Тя е получила от върховния комисар на ООН по правата на човека уверение, че ще вземе отношение към случая.

След брифинга президентът Илияна Йотова се срещна с генералния секретар на ООН Антонио Гутериш.  По време на срещата двамата подчертаха необходимостта от преговори за слагане на край на войната в Украйна.

Вечерта Йотова присъства на прием, даден от президента на САЩ Доналд Тръмп по повод общите политически дебати в рамките на 81-вата сесия на Общото събрание на световната организация.

Президентът Йотова ще направи своето изказване по време на общите политически дебати в рамките на 81-вата сесия на Общото събрание на ООН днес около 21:00 ч. българско време. Тази вечер в Генералното консулство на Република България в Ню Йорк ще има среща с българската общност в града.

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