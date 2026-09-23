Новини
Търси
Подкаст
Политика

Румен Радев отива на открития ден на военните игри „Ястребово око 26"

Румен Радев отива на открития ден на военните игри „Ястребово око 26"
Снимка: БТА

Сухопътното състезание е за безопасен полет на дронове

Премиерът Румен Радев, министърът на отбраната Димитър Стоянов и началникът на отбраната адмирал Емил Ефтимов ще наблюдават демонстрации на способности и бойни умения след края на финалния етап на състезанието „Ястребово око 26“, което ще се проведе на Учебен център „Сливница“. Това съобщиха от Министерството на отбраната (МО).

В състезанието участват осем отбора от формированията на Сухопътните войски, като военнослужещите демонстрират знания и практически умения при управлението на безпилотни летателни системи. След заключителния етап на „Ястребово око 26“ ще бъдат наградени победителите.

Състезанието беше открито на 18 септември от заместник-командира на Сухопътните войски бригаден генерал Пламен Йорданов. То се провежда по правилата за безопасен полет на Европейските наредби за използване на безпилотни летателни апарати в неограничена категория.

 

Още по темата

Румен Радев: България пое съдбата си в свои ръце и не се поколеба да отстоява независимостта си

Румен Радев: България пое съдбата си в свои ръце и не се поколеба да отстоява независимостта си

Димитър Стоянов: Модернизацията на армията не трябва да спира

Димитър Стоянов: Модернизацията на армията не трябва да спира

Велико Търново затяга мерките за 22 септември: Три пункта за проверка и забрана за дронове

Велико Търново затяга мерките за 22 септември: Три пункта за проверка и забрана за дронове

Добави Таралеж в предпочитани източници в Google

Още от Политика

Йотова от Ню Йорк: Европа и най-вече ЕС някак си остава на заден план

Йотова от Ню Йорк: Европа и най-вече ЕС някак си остава на заден план

Очаква се от МВнР да даде информация за организацията на изборите зад граница

Очаква се от МВнР да даде информация за организацията на изборите зад граница

В Народното събрание ще бъдат обсъдени нови правила за потребителските кредити

В Народното събрание ще бъдат обсъдени нови правила за потребителските кредити

Чрез жребий - ЦИК определя номерата в бюлетината за президентските избори

Чрез жребий - ЦИК определя номерата в бюлетината за президентските избори

25 решения са включени в днешното заседание на МС

25 решения са включени в днешното заседание на МС

Водещи

Небето на 23 септември: Есента започва със студено утро, до 22 градуса и сняг над 2000 метра

Небето на 23 септември: Есента започва със студено утро, до 22 градуса и сняг над 2000 метра

  • Току-що
Американски изтребител F-16 се разби в Германия по време на учение

Американски изтребител F-16 се разби в Германия по време на учение

  • Преди 7 минути
Лятото на 2026: Дунав пресъхна на места, Батак, Пещера и Струмяни бяха наводнени

Лятото на 2026: Дунав пресъхна на места, Батак, Пещера и Струмяни бяха наводнени

  • Преди 9 минути
  • Лом
Йотова от Ню Йорк: Европа и най-вече ЕС някак си остава на заден план

Йотова от Ню Йорк: Европа и най-вече ЕС някак си остава на заден план

  • Преди 14 минути
След смъртта на 14-годишния Филип в центъра на София близки искат справедливост

След смъртта на 14-годишния Филип в центъра на София близки искат справедливост

Президентът на Иран пристигна в Ню Йорк

Президентът на Иран пристигна в Ню Йорк

  • Преди 25 минути
Очаква се от МВнР да даде информация за организацията на изборите зад граница

Очаква се от МВнР да даде информация за организацията на изборите зад граница

Румен Радев отива на открития ден на военните игри „Ястребово око 26"

Румен Радев отива на открития ден на военните игри „Ястребово око 26"

  • Преди 30 минути
В Народното събрание ще бъдат обсъдени нови правила за потребителските кредити

В Народното събрание ще бъдат обсъдени нови правила за потребителските кредити

Чрез жребий - ЦИК определя номерата в бюлетината за президентските избори

Чрез жребий - ЦИК определя номерата в бюлетината за президентските избори

10 кръга по-късно: Какво показаха отборите в Първа лига

10 кръга по-късно: Какво показаха отборите в Първа лига

  • Преди 1 час
Президентът Илияна Йотова днес ще държи реч от трибуната на Общото събрание на ООН

Президентът Илияна Йотова днес ще държи реч от трибуната на Общото събрание на ООН

  • Преди 1 час
Хайлайфът в Турция на прицел

Хайлайфът в Турция на прицел

  • Преди 2 часа
25 решения са включени в днешното заседание на МС

25 решения са включени в днешното заседание на МС

Тейлър Суифт ще се превърне в най-награждавания изпълнител в историята на наградите на MTV

Тейлър Суифт ще се превърне в най-награждавания изпълнител в историята на наградите на MTV

  • Преди 9 часа