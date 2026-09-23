В Народното събрание ще бъдат обсъдени нови правила за потребителските кредити

Разглеждане на нов законопроект за потребителския кредит с вносител Министерския съвет предвижда седмичната проектопрограма на депутатите, публикувана на интернет страницата на Народното събрание.

В него се предлага горна граница на общите разходи за определени краткосрочни кредити и за заеми на стойност до три минимални работни заплати. Разширяват се изискванията към информацията в договорите и рекламите, както и към професионалното поведение на кредиторите и посредниците.

Предвиждат се по-високи изисквания към оценката на кредитоспособността, за да се ограничи рискът от свръхзадлъжнялост. Кредиторите ще трябва да разполагат с правила за работа с потребители, изпитващи затруднения при плащанията, включително мерки за рефинансиране, отсрочване и промяна на договорните условия.

Комисията за защита на потребителите ще има задължение да предоставя съвети на хора, които изпитват затруднения при погасяването на потребителски кредити.

В проекта на програма е и първото гласуване на промени в Кодекса за застраховането, внесени от Даниел Парушев („Прогресивна България“ ) и група народни представители. Промените предвиждат Комисията за финансов надзор да може и по собствена инициатива да взема решения за покриване на недостиг на средства във фондовете, а не само по предложение на Управителния съвет на Гаранционния фонд. Според вносителите това ще позволи по-бърза реакция при необходимост от допълнително финансиране. Промените разграничават авансовите годишни вноски от допълнителните вноски на застрахователите и уточняват основата за изчисляване на авансовите плащания.

През седмицата народните представители се очаква да обсъдят проект за решение за отмяна на решение на Народното събрание от 31 октомври 2025 г. за въвеждане на временна мярка, ограничаваща износа и вътреобщностните доставки на нефтопродукти до други държави от Европейския съюз.

В седмичната проектопрограма е и първо четене на изменение и допълнение на Закона за забрана на химическото оръжие и за контрол на токсичните химически вещества и техните прекурсори, предложени от МС, както и на промени в Наказателния кодекс.

Предвижда се също и ратифициране на Пето споразумение за изменение и допълнение на Рамковото споразумение между правителството на България и Европейския инвестиционен фонд относно изпълнението на инициативата JEREMIE и на Пето споразумение за изменение и допълнение на Финансовото споразумение с фонда относно изпълнението на инициативата JEREMIE. В проектопрограмата е и първото четене на изменение в Закона за собствеността и ползването на земеделските земи, както и в Закона за предоставяне на цифрово съдържание и цифрови услуги и за продажба на стоки.

Проектът включва и първо четене на изменение и допълнение на Закона за железопътния транспорт, както и на Закона за защита от вредното въздействие на химичните вещества и смеси.

В петък е предвиден и редовният парламентарен контрол.